I terzini che hanno fatto la storia del Brescia

Dopo aver scelto le saracinesche bresciane passiamo ai terzini, 4 terzini che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Brescia.

Stefano Bonometti

Come non scegliere Stefano Bonometti, un mediano di marcatura, molto spesso utilizzato come terzino con chiare e decise istruzioni di marcatura. Vanta il record di presenze con la maglia con la 5 sul petto, ben 422 tra serie A, B, C1 senza tener conto delle presenze in coppa Italia.

Sono ben quattro le promozioni conquistate dalla serie B alla massima serie e una dalla serie C1 alla serie cadetta, Raggiunse il massimo della sua carriera alzando da capitano l’unico trofeo vinto dalla leonessa, il trofeo anglo-italiano nel 1994.

La maglia bianco-blu fu la maglia della sua carriera, infatti, nato dal settore giovanile, la indosserà dal 1978 al 1996 egemonia interrotta soltanto dalla stagione ’89-90, dove per problemi con l’allenatore, si trasferì all’Ancona, per poi tornare nella stagione successiva e riprendere da dove aveva lasciato.

Chiusa la carriera da calciatore, inizia quella da mister nelle giovanili bresciane fino al 2000, nelle stagioni successive inizia un girovagare sempre come tecnico delle formazioni giovanili. Oggi allena il 3team Brescia, squadra di calcio femminile che milita in eccellenza.

Verrà ricordato dalla sua gente, sia per le marcature su Maradona, Platini ecc., ma soprattutto per l’immagine di quel lontano 20 marzo del ’94, a Wembley lui che alza la coppa Anglo-italiana, dopo la vittoria sul Notts Country in finale.

Marco Zambelli

Da una bandiera passiamo ad un’altra, Marco Zambelli, nasce a Gavardo nel 1985, anche lui inizia sin dalle giovanili a vestire quella grande maglia che abbandonerà dopo 277 gare nel 2015 per passare in Toscana all’Empoli.

Uno splendido ragazzo, un vero trattore della quella fascia del Rigamonti appesantito dalla fascia da capitano, negli anni bui del quasi fallimento e delle sfiorate retrocessioni in lega Pro.

Tante saranno le stagioni di sofferenza nella serie cadetta, ma anche 2 stagioni una nel 2004/05 (anche se non da titolare) e una nel 2010/11 da titolare in serie A, nonostante a fine campionato il Brescia sarà retrocesso.

Rescisso il contratto con la squadra della sua città passa all’Empoli in serie A, per 2 stagioni per poi passare al Foggia dove rimarrà fino al 2019.

Ora gioca in lega Pro nella Feralpisalò insieme al suo compagno di sempre, Andrea Caracciolo.

Aimo Diana

Un’altra creatura delle giovanili bresciane fu Aimo Diana.

L’uomo che percorreva tutta la fascia destra, esordisce in prima squadra nel 1996 nella serie cadetta, nella stagione ’97/98 fa i primi minuti in serie A e segna il suo primo gol in un Napoli-Brescia finita 0-3.

Nella stagione 1999-2000, dopo la retrocessione dell’anno prima, Diana passa al Verona in serie A, dove però giocherà solo una stagione, infatti, la stagione successiva, con il ritorno delle rondinelle nella massima serie, ci fu anche il ritorno di Lessie a casa.

La stagione 2001-2002 sarà una splendida stagione per tutti, sia per lui con le sue 32 presenze e 2 gol, sia per il Brescia che arrivò 7’ in classifica segnando il suo miglior piazzamento nella storia.

La stagione successiva non fu esaltante come la prima per lui, infatti dopo solo 2 presenze, fu ceduto al Parma e lì vinse la coppa Italia.

Dopo avere cambiato diverse casacche in Italia, con due parentesi in Svizzera al Bellinzona, chiude la sua carriera al Trento nel 2013.

Chiusa la sua favillante carriera da giocatore inizia quella di allenatore, è la Feralpisalò ad affidargli prima le panchine delle giovanili e poi quella della 1’ squadra in lega pro. Finita l’esperienza a Salò gira varie squadre sempre nella serie C italiana fino ad accasarsi al Renate nel 2018 dove continua ad allenare tuttora.

Marek Kozminski

L’ultima mia scelta per il ruolo da terzino è Marek Kozminski, il quale, con le sue 110 presenze non può essere escluso nelle mie scelte.

Nasce a Cracovia nel 1971, dopo aver militato fino al ’92 nella squadra della sua città, approda all’Udinese dove giocherà fino al 1997.

Nel 1997 si accasa al Brescia, dove retrocesse dalla serie A alla serie B agli ordini di Reja.

In Serie B, passerà due stagioni, infatti nel 1999/2000 si guadagnerà la serie A dopo la seconda posizione alle spalle del Vicenza.

In serie A, fu uno dei protagonisti della stagione del record e alla conclusione della stagione successiva lascia la Lombardia per accasarsi all’Ancona. Pochi mesi dopo l’arrivo nelle Marche, lascerà definitivamente l’Italia per trasferirsi al Paok in Grecia per chiudere la sua carriera nella sua patria .

In Nazionale vanta tantissime presenze, tra cui il secondo posto alle olimpiadi di Barcellona nel 1992 e una partecipazione al Mondiale del 2002 in Corea.

Immaginiamo che se si potesse scegliere una formazione delle rondinelle, da far scendere in campo alla ripresa del campionato, scegliendo tra i più grandi che hanno calcato il terreno del Rigamonti, diciamo, per non andare troppo indietro, dal 1995 ad ora, voi chi scegliereste?

Ipotizzando di giocare con un 4-4-2 (che è lo schema tattico più usato nel passato, sceglierò 3 portieri, 4 centrali di difesa, 4 terzini (2 a sinistra 2 a destra), 4 centrali di centrocampo, 4 esterni di centrocampo e 4 attaccanti, cercando di condividere con voi un’operazione nostalgia da lacrimuccia.

I migliori portieri della storia del Brescia

Partiamo dai portieri, per un ruolo così importante e difficile sia per le caratteristiche soprattutto mentali che un buon numero 1 deve avere, ma anche tenendo in considerazione le emozioni che mi hanno trasmesso, scelgo il trio: Matteo Sereni , Gilbert Bodart e Pavel Srincek.

Scegliere un numero 1 tra questi non è affatto facile anche perché tutti e tre hanno giocato in bianco-blu in un raggio di 5 anni, Bodart dal ’98 al 2000, Srnicek dal 2000 al 2003 e Sereni dal 2002 al 2003, praticamente uno ha sostituito l’altro con l’unica e splendida parentesi Luca Castellazzi, a spezzare la catena nella stagione del 2001-2002 in cui giocò la stagione di serie A da titolare.

Matteo Sereni

Matteo Sereni nasce a Parma nel 1975, non dotato di un’ eccessiva altezza (186 cm) punta tutto sulla forza esplosiva e sul suo fisico massiccio (80 kg) per farsi rispettare nelle area di rigore di serie A e League One.

Dopo aver giocato in due riprese nella Samp, nel Piacenza, nell’Empoli e dopo aver provato l’esperienza inglese al Ipswich Town, arriva a Brescia nel 2002-03 da infortunato. Esordisce alla 12’ giornata contro l’Inter a S.Siro, subendo un roboante 4-0 a favore della squadra milanese .

Da quella fatidica partita, il portierone emiliano, si impossessa del posto tra i pali e la squadra bianco-blu collezionerà 16 risultati utili consecutivi, fermata solamente ancora dall’Inter nello 0-1 di Brescia. Ricordiamo di questa splendida cavalcata, la vittoria per 2-0 contro la Juventus, i pareggi con Roma e Lazio e la splendida vittoria per 3-0 nel derby in casa contro l’Atalanta .

Le rondinelle chiuderanno la stagione al 9° posto, salvandosi matematicamente nella sfida del 10 maggio in casa dove Appiah al 84’ minuto regalò la vittoria contro i campioni di Italia del Milan. Sereni la stagione successiva passerà alla Lazio dove però non giocò mai, quindi si trasferì al Torino e ci rimase per 3 stagioni, prima di chiudere nel 2010-2011 ancora nella squadra lombarda, dove però, questa volta non ebbe fortuna sia per le condizioni fisiche che per i risultati, infatti il Brescia, neopromosso, retrocesse subito dopo essere arrivata al 20° posto nella massima serie.

Gilbert Bodart

Un’altra icona bresciana tra i pali fu Gilbert Bodart. Nasce a Augree in Belgio nel 62, dopo aver militato nello Standard Liegi e al Bordeaux. Arriva nel ’98 a Brescia rimanendoci fino al 2000.

La prima stagione non è da ricordare, infatti la Leonessa d’Italia si posiziona al 7° posto in serie B, non riuscendo quindi a ottenere la promozione. l’anno seguente sarà l’anno della svolta, infatti, il portiere Belga, sarà la saracinesca della squadra allenata da Nedo Sonetti che conquisterà la promozione alla serie A, arrivando con 63 punti secondo assieme a Napoli ed Atalanta. Ottenuta la massima serie, Bodart, decide di passare al Ravenna per trovare spazio, dove praticamente chiuderà la carriera.

Finita la carriera da giocatore prova la carriera da allenatore senza mai sfondare, risalterà di più la sua vita privata rispetto a quella da manager. Nel 2008, venne accusato di aver partecipato a azioni criminose, tra cui una rapina e operazioni con falsari. Nonostante si sia sempre proclamato truffato da questi individui, venne condannato a 3 anni e mezzo di galera. La sua parentesi nera non finisce qui, nel 2017 venne accusato di stalking dalla sua ex fidanzata.

Pavel Snricek

A completare il mio parco portieri Pavel Snricek. Nasce a Ostrava nel ’68, scrive la sua storia calcistica soprattutto in Inghilterra nel Newcastle e nello Sheffield dove giocherà per 9 stagioni. Approda alla neopromossa Brescia nella stagione 2000-01. Giocherà nella squadra lombarda per tre stagioni, ma solo la prima sarà da ricordare. La stagione 2000- 01 racconta, un Brescia che si presenta nella massima serie allenata da Mazzone che sostituisce Sonetti e con una campagna acquisti da sogno, infatti, Corioni, riporta a casa Pirlo (solo a gennaio), acquista Tare, Petruzzi, Bachini e chi ne ha più ne metta, e a completare una squadra stellare (considerando il livello) con il divino codino Roberto Baggio. Un’annata splendida che sancisce il record del 7° posto in classifica delle rondinelle nella sua storia e la qualificazione per l’Intertoto dove ricordiamo venne eliminato soltanto in finale grazie alla differenza reti casa e trasferta (0-0 in casa 1-1 in trasferta) contro il PSG di Ronaldìnho.

Il goalkeeper Ceco, però, proprio in Intertoto perse il posto a favore della stella nascente Luca Castellazzi che nella stagione 2001-02 prenderà le chiavi della porta. Pavel, rimarrà a Brescia fino al 2003 per poi trasferirsi prima al Cosenza e poi chiudere la carriera tra l’Inghilterra vestendo le maglie del Portstmouth, West Ham per poi chiudere definitivamente al Newcastle. Muore nel 2015 per un arresto cardiaco a Ostrava a appena 47 anni mentre faceva jogging.

