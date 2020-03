By

È notizia di ieri sera che il nostro calcio ha ricevuto una categorica sospensione fino al 3 aprile a causa del Covid-19. Alcune società però non si sono fatte cogliere impreparate…

Tutto lo sport si è fermato ieri sera. Il decreto ha stabilito che tutti gli sport, di ogni ordine e disciplina, sono sospesi fino al 3 aprile 2020.

Questo ha permesso alle varie società sportive a pensare in primis alla popolazione e poi a quello che sarà il futuro sportivo.

#LaSquadraPiùForteDiParma contro il Covid-19!

È l’iniziativa lanciata dal Parma Calcio che permette di raccogliere fondi per la terapia intensiva dell’ospedale maggiore di Parma.

Il Parma aveva donato già il 3 Marzo ben 25.000 euro ed è stato seguito da importanti aziende del territorio.

Tramite i propri canali ufficiali ha disposto la causa e l’IBAN per permettere a tutti coloro intenzionati di fare una donazione.

Inoltre, i tifosi Parmigiani (che erano stati assicurati del rimborso dei titoli per le partite a porte chiuse) hanno chiesto di donare i soldi che il club ducale era intenzionato a restituire agli abbonati.

L’Inter e Steven Zhang

Steven Zhang, presidente dell’Inter, era sceso alla luce della ribalta per il suo post polemico nei confronti del presidente della Lega Serie A Dal Pino.

Nei giorni scorsi, Zhang, ha donato 100.000 euro al dipartimento di scienze biomediche e cliniche L.Sacco di Milano.

Il presidente dell’Inter è dunque passato dalle parole ai fatti.

Roma per lo Spallanzani

La As Roma, insieme alla propria fondazione Roma Cares, ha scelto di sostenere uno dei centri medici in prima linea in questa emergenza, l’Ospedale Lazzaro Spallanzani della Capitale.

Il club donerà migliaia di mascherine all’istituto e parallelamente ha iniziato a distribuire 2000 flaconi di gel igienizzante ai clienti del Roma store di Piazza Colonna.

Atalanta: figli di una dea solidale.

I tifosi dell’Atalanta che avevano già acquistato i biglietti per il big match di Champions League con il Valencia hanno scelto di essere solidali.

Infatti, hanno donato all’ospedale maggiore di Bergamo ciò che la società iberica aveva restituito loro.

Questo il seguente comunicato del tifo organizzato bergamasco:

“Questa sera dovevamo vivere una delle serate più belle della nostra storia, invece questa situazione di emergenza fa passare in secondo piano tutto, perché in queste settimane, nella nostra città e provincia, ci sono degli eroi che stanno affrontando questo momento, lavorando con mezzi insufficienti e turni massacranti per la salute di tutti.

Ecco perché abbiamo deciso di devolvere all’ospedale di Bergamo la somma dei nostri biglietti del settore ospiti di questa sera, e nei prossimi giorni effettueremo il bonifico di 40.000 euro”

MILAN: quando donare è più importante di qualsiasi situazione societaria.

Una donazione di 250mila euro: così il Milan si schiera contro il Covid-19, annunciando attraverso un comunicato ufficiale di voler aiutare in questo modo AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), l’agenzia impegnata nell’affrontare le emergenze sanitarie nella Regione Lombardia.

La donazione servirà ad aiutare AREU a fornire tutta l’assistenza necessaria a coloro che sono stati colpiti dal virus Covid-19.

US Fiorenzuola, per niente dilettanti contro il Covid-19!

L’US Fiorenzuola, squadra che milita nel girone D di Serie D, nella giornata di ieri ha portato il pranzo al personale dell’ospedale che sta svolgendo un lavoro massacrante, ma di grande aiuto alla comunità del comune Piacentino.

Insomma, lo sport sembra essersi fermato, ma tutti si sono attivati per farlo ripartire più velocemente.

“… uno per tutti e tutti contro il covid-19…”

FORZA ITALIA!