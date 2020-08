Calendario LBA 2020/21

Dopo l’ improvvisa interruzione del campionato scorso a causa del Covid-19 il basket italiano è pronto a riscendere in campo, la Lega Basket ha infatti pubblicato oggi le date di ogni partita per la prossima stagione.

Dopo la pubblicazione del calendario dell’Eurolega per la prossima stagione da noi pubblicato in Calendario Eurolega: ecco il calendario aggiornato per l’Eurolega 2020\2021 ecco il calendario diviso per giornate della prossima stagione italiana, che vedrà il debutto delle 16 squadre iscritte a partire dal 27 Settembre.

Prima giornata 27 settembre (ritorno 17 Gennaio)

Virtus Segafredo Bologna – Acqua San Bernardo Cantù

Virtus Roma- Fortitudo Lavoropiù Bologna

Allianz Pallacanestro Trieste- Vanoli Basket Cremona

UNA HOTELS Reggio Emilia- AX Armani Exchange Milano

Umana Reyer Venezia- Happy Casa Brindisi

Openjob Metis Varese- Germani Basket Brescia

De Longhi Treviso Basket- Dolomiti Energia Trentino

Carpegna Prosciutto Pesaro- Banco di Sardegna Sassari

Seconda giornata 4 Ottobre (ritorno 24 Gennaio)

AX Armani Exchange Milano- De Longhi Treviso Basket

Acqua San Bernardo Cantù-Carpegna Prosciutto Pesaro

Dolomiti Energia Trento – UNAHOTELS Reggio emilia

Banco di Sardegna Sassari- Allianz PallacanestroTrieste

Fortitudo Lavoropiù Bologna- Openjobmetis Varese

Vanoli Basket Cremona-Umana Reyer Venezia

Germani Brescia- Virtus Segafredo Bologna

Happy Casa Brindisi- Virtus Roma

Terza giornata 11 Ottobre (ritorno 31 Gennaio)

Virtus Segafredo Bologna- Vanoli Basket Cremona

Fortitudo Lavoropiù Bologna- Dolomiti Energia Trentino

Umana Reyer Venezia- Carpegna Prosciutto Pesaro

Openjobmetis Varese- Acqua S. Bernardo Cantù

UNAHOTELS Reggio Emilia-Happy Casa Brindisi

Virtus Roma- Banco di Sardegna Sassari

De Longhi Treviso Basket- Germani Brescia

Allianza Pallacanestro Trieste- AX Armani Exchange Milano

Quarta giornata 18 Ottobre (ritorno 7 Febbraio)

Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia

Banco di Sardegna Sassari – Fortitudo Lavoropiù Bologna

Germani Brescia – Allianz Pallacanestro Trieste

A|X Armani Exchange Milano – Virtus Roma

Vanoli Basket Cremona – Openjobmetis Varese

Happy Casa Brindisi – De’ Longhi Treviso Basket

Acqua S.Bernardo Cantù – Umana Reyer Venezia

Carpegna Prosciutto Pesaro – Dolomiti Energia Trentino

Quinta giornata 25 Ottobre (ritorno 28 febbraio)

Fortitudo Lavoropiù Bologna – A|X Armani Exchange Milano

Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari

Openjobmetis Varese – Virtus Segafredo Bologna

Dolomiti Energia Trentino – Vanoli Basket Cremona

UNAHOTELS Reggio Emilia – Germani Brescia

Virtus Roma – Carpegna Prosciutto Pesaro

De’ Longhi Treviso Basket – Acqua S.Bernardo Cantù

Allianz Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi

Sesta giornata 1 Novembre (ritorno 7 Marzo)

Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese

Germani Brescia – Virtus Roma

A|X Armani Exchange Milano – Dolomiti Energia Trentino

Happy Casa Brindisi – Fortitudo Lavoropiù Bologna

Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna

Acqua S.Bernardo Cantù – Allianz Pallacanestro Trieste

UNAHOTELS Reggio Emilia – De’ Longhi Treviso Basket

Carpegna Prosciutto Pesaro – Vanoli Basket Cremona

Settima giornata 8 Novembre (ritorno 14 Marzo)

Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi

A|X Armani Exchange Milano – Germani Brescia

Vanoli Basket Cremona – Acqua S.Bernardo Cantù

Fortitudo Lavoropiù Bologna – De’ Longhi Treviso Basket

Dolomiti Energia Trentino – Banco di Sardegna Sassari

Virtus Roma – Umana Reyer Venezia

Allianz Pallacanestro Trieste – UNAHOTELS Reggio Emilia (ritorno Lunedì 15 Marzo)

Carpegna Prosciutto Pesaro – Openjobmetis Varese

Ottava giornata 15 Novembre ( ritorno 21 Marzo)

Virtus Segafredo Bologna – Carpegna Prosciutto Pesaro

Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi

Germani Brescia – Dolomiti Energia Trentino

Umana Reyer Venezia – Allianz Pallacanestro Trieste

Openjobmetis Varese – Virtus Roma

Acqua S.Bernardo Cantù – A|X Armani Exchange Milano

UNAHOTELS Reggio Emilia – Fortitudo Lavoropiù Bologna

De’ Longhi Treviso Basket – Vanoli Basket Cremona

Nona giornata 22 Novembre (ritorno 28 Marzo)

A|X Armani Exchange Milano – Umana Reyer Venezia

Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna Sassari

Fortitudo Lavoropiù Bologna – Virtus Segafredo Bologna

Happy Casa Brindisi – Germani Brescia

Acqua S.Bernardo Cantù – Virtus Roma

Dolomiti Energia Trentino – Openjobmetis Varese

Allianz Pallacanestro Trieste – De’ Longhi Treviso Basket

Carpegna Prosciutto Pesaro – UNAHOTELS Reggio Emilia

Decima giornata 6 Gennaio ( ritorno 3 Aprile)

Virtus Segafredo Bologna – Banco di Sardegna Sassari

Germani Brescia – Fortitudo Lavoropiù Bologna

Happy Casa Brindisi – Acqua S.Bernardo Cantù

Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino

Openjobmetis Varese – A|X Armani Exchange Milano

UNAHOTELS Reggio Emilia – Vanoli Basket Cremona

Virtus Roma – Allianz Pallacanestro Trieste

De’ Longhi Treviso Basket – Carpegna Prosciutto Pesaro

Undicesima giornata 13 Gennaio (ritorno 11 Aprile)

Banco di Sardegna Sassari – De’ Longhi Treviso Basket

Germani Brescia – Umana Reyer Venezia

A|X Armani Exchange Milano – Happy Casa Brindisi

Vanoli Basket Cremona – Virtus Roma

Openjobmetis Varese – UNAHOTELS Reggio Emilia

Dolomiti Energia Trentino – Acqua S.Bernardo Cantù

Allianz Pallacanestro Trieste – Virtus Segafredo Bologna

Carpegna Prosciutto Pesaro – Fortitudo Lavoropiù Bologna

Dodicesima giornata 20 Dicembre (ritorno 14 Aprile)

A|X Armani Exchange Milano – Banco di Sardegna Sassari

Fortitudo Lavoropiù Bologna – Vanoli Basket Cremona

Happy Casa Brindisi – Carpegna Prosciutto Pesaro

Umana Reyer Venezia – Openjobmetis Varese

Acqua S.Bernardo Cantù – Germani Brescia

Virtus Roma – UNAHOTELS Reggio Emilia (ritorno Martedi 13/04)

De’ Longhi Treviso Basket – Virtus Segafredo Bologna

Allianz Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino

Tredicesima giornata 27 Dicembre (ritorno 18 aprile)

Virtus Segafredo Bologna – A|X Armani Exchange Milano

Banco di Sardegna Sassari – Germani Brescia

Vanoli Basket Cremona – Happy Casa Brindisi

Fortitudo Lavoropiù Bologna – Umana Reyer Venezia

Openjobmetis Varese – De’ Longhi Treviso Basket

Dolomiti Energia Trentino – Virtus Roma

UNAHOTELS Reggio Emilia – Acqua S.Bernardo Cantù

Carpegna Prosciutto Pesaro – Allianz Pallacanestro Trieste

Quattordicesima giornata 3 Gennaio (ritorno 25 Aprile)

Virtus Segafredo Bologna – Virtus Roma

Germani Brescia – Vanoli Basket Cremona

A|X Armani Exchange Milano – Carpegna Prosciutto Pesaro

Happy Casa Brindisi – Dolomiti Energia Trentino

Acqua S.Bernardo Cantù – Fortitudo Lavoropiù Bologna

UNAHOTELS Reggio Emilia – Banco di Sardegna Sassari

De’ Longhi Treviso Basket – Umana Reyer Venezia

Allianz Pallacanestro Trieste- Openjobmetis Varese

Quindicesima giornata 10 Gennaio (ritorno 2 Maggio)

Banco di Sardegna Sassari – Acqua S. Bernardo Cantù

Fortitudo Lavoropiù Bologna- Allianz Pallacaestro Trieste

Vanoli Basket Cremona- AX Armani Exchange Milano

Carpegna Prosciutto Pesaro-Germani Basket Brescia

Virtus Roma- De Longhi Treviso Basket

Dolomiti Energia Trenino- Virtus Segafredo Bologna

Openjobmetis Varese- Happy Casa Brindisi

Umana Reyer Venezia- UNAHOTELS Reggio Emilia