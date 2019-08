Il Derby Lazio-Roma per la prima volta alla seconda giornata.

Partita come sempre fuori da ogni pronostico, anche se la Roma è ancora in fase di rodaggio. Cosa dobbiamo aspettarci?

Il campionato è appena iniziato e già ci offre due big match. Juventus – Napoli e soprattutto, il derby romano.

Lazio – Roma alla seconda giornata, non si era mai giocata ed entrambe le tifoserie, hanno storto la bocca perché una partita così importante, disputarla a inizio stagione, quando ancora tanti stanno in vacanza, è veramente sprecata.

Però come sempre, le squadre prima o poi bisognerà incontrarle tutte e allora concentriamoci subito sulla stracittadina.

Sarà una gara delicata, in quanto fuori dallo stadio, prima della partita, ci sarà un corteo per commemorare l’ex capo ultrà biancoceleste “Diabolik” e l’atmosfera sarà particolarmente a rischio incidenti. Ovvio speriamo che tutto sia tranquillo, sia in campo che fuori. Il derby capitolino si sa, è storicamente un evento passionale che qualche volta è sfociato in guerriglie urbane e quindi, ci si augura di vedere una partita di calcio e nulla di più!

Derby di Roma un po’ di storia…

Di derby ne ricordo tanti. Poco importa se gioca in casa la Roma o la Lazio. Personalmente non lo memorizzo mai, ma sin da piccolo, me ne sono rimasti impressi tanti. Sia vinti che pareggiati o persi.

Quello del 79 -80 ad esempio. Con la triste storia del razzo sparato dalla sud alla nord che colpì in viso il tifoso laziale Vincenzo Paparelli. Bruttissimo episodio. Ma per parlare di calcio giocato, ci sono stati derby tirati fino all’ultimo, risolti o da qualche top player (Bruno Conti o Voeller) oppure tanti altri, monotoni e pallosi. Tipo il periodo di metà anni 90, quando spesso e volentieri le partite finivano 0-0 senza tiri in porta per paura di perdere (e per mediocrità delle due squadre) o al massimo per 1-1.

Verso la fine degli anni 90 e inizi anni 2000 i derby si sono sbloccati e sono stati spettacolari sia da una parte che dall’altra. I 4 derby vinti dalla Lazio in un anno, che poi sono stati superati dalla Roma che ne vinse 5 di seguito, hanno fatto entrambi la storia.

Tre derby per me indimenticabili sono stati…

1) quello vinto con autogoal di Negro.

2) quello vinto 5-1 con quattro gol di Montella.

3) quello vinto 2-0 con meraviglioso colpo di tacco di Amantino Mancini e 2-0 di Emerson.

Sono stati appuntamenti che hanno scolpito la storia del derby.

Ovviamente da parte loro, ce n’è uno di derby che ci fece tanto male ma non voglio neanche ricordarlo!

Vedremo cosa succederà in campo. Di solito, gli uomini derby, sia da parte Roma che da parte Lazio, sono stati decisi in passato, da giocatori che non ti aspetti. Il bello della stracittadina, è vedere che la risolve un Cassetti, o un Julio Baptista, o un Iturbe e Yanga Mbiwah (uno peggio dell’altro…)

Ricordo anche un vecchio 2-2 nell’anno santo dello scudetto 2001, che per la Lazio pareggiò allo scadere, una meteora come Castroman. Ed il presidente Sensi commentò con …” La Lazio ha pareggiato alla fine, grazie alla ciavattata de uno…”

Ce ne sarebbe da parlare di derby. Ma meglio fermarci qui e godere di questi piccoli flash che rievocano vecchie battaglie.

Appuntamento alle 18 di domenica. Da bravo tifoso, mi vien da ricordare il motto dell’ex allenatore Rudi Garcia che disse alla vigilia.

” il derby non si gioca. Il derby si vince”

Lazio-Roma: probabili formazioni e dove vederla in TV

Vediamo le due squadre capitoline come affronteranno la sfida stracittadina.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. All.: Fonseca.

La sfida saà domani sera alle 18:00 su Sky Sport Serie A.

Visto che in primavera, la Lazio si impose per 3-0, mi auguro che stavolta, si “rimetta la Chiesa, al centro del villaggio”