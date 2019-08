Calcio mercato news in esclusiva per Tifoblog – Alessandro Di Gioia di CM fa il punto. Occhio a Icardi, Dybala e Dzeko

Buonasera Alessandro Di Gioia della redazione di Calciomercato.com rispetto all’ultima volta di utopie sembrano essercene sempre meno. Restano aperti i sogni Milinkovic Savic e Dybala per l’Inter ? Ma sono fattibili?

Sono due colpi molto complicati, ma assolutamente fattibili: servono però cessioni illustri da parte dei nerazzurri, che dovranno essere bravi a piazzare Perisic, probabilmente al Bayern Monaco, e Icardi, magari in uno scambio proprio con Dybala, con l’aggiunta di una quindicina di milioni. Milinkvoci sarebbe l’ideale per un centrocampo tecnico ma che necessita assolutamente di centimetri, Dybala sarebbe perfetto in coppia con Lukaku. Ma è dura.

Icardi-Juve: Di Gioia (CM) – sono convinto si farà

Ovviamente Icardi-Juve in tal caso di farebbe? Noi di Tifoblog da un po’ di tempo appoggiamo la conclusione della trattativa, nonostante le voci di Roma e Napoli.

Io sono convinto dall’inizio del mercato che Icardi finirà alla Juve: Paratici lo ha sempre apprezzato, lui vuole vendicarsi di come è stato trattato all’Inter. Credo però che i nerazzurri non lo svenderanno, Paratici lo dovrà pagare caro oppure dovrà sacrificare Dybala.

Calcio mercato news – Di Gioia: complicato per la Juve lavorare in uscita

Sulla Juve, secondo te su chi lavorarà in uscita la dirigenza?

Sicuramente due tra Higuain, Mandzukic e Dybala andranno via, a meno che a Torino abbiano scelto di non operare altri innesti in avanti: in quel caso penso rimarrà Dybala e uno tra Higuain e Mandzukic, altrimenti solamente uno degi ultimi due. Ma non è finita: Rugani, Khedira, Matuidi e Pjaca sono tutti in vendita: certo, senza il serbatoio di denaro della Premier piazzarli sarà complicato.

Inter-Dzeko: Di Gioia di CM: certo si farà !

La pista Dzeko resta aperta, ma ha senso proporre le due punte in un 3-5-2?

E’ più che aperta, sono convinto che si tratti di un affare che alla fine si farà: Conte lo vuole, Dzeko vuole l’Inter, la Roma sa benissimo che il bosniaco è in scadenza e deve fare di tutto per non perderlo a zero. Certo, la ricerca del sostituto è difficoltosa: Higuain finora ha sempre rifiutato, Mariano Diaz non convince appieno. Per me nello scacchiere di Conte la coppia di attaccanti titolare sarà Lautaro-Lukaku, con Dzeko che si alternerà con il belga tra Serie A e Champions. Certo, non escludo che l’allenatore dell’Inter a volte possa ricorrere alla coppia “pesante”, soprattutto in Italia.

Discorso Milan: la situazione Correa è imballata. Secondo te si sbloccherà o si passerà al sacrificio di Suso o Donnarumma?

La pista Correa rimane aperta ma non si sono registrati passi in avanti nella trattativa: l’Atletico continua a chiedere più di 50 milioni, il Milan non va oltre ai 40 e le posizioni sono statiche. Decisivo anche il mancato approdo di Andrè Silva al Monaco. Per quanto riguarda il sacrificio di Suso e Donnarumma, il Milan li venderebbe entrambi: ma nel primo caso non sono arrivate offerte soddisfacenti e lo spagnolo si sta integrando bene nel gioco di Giampaolo, nel secondo è il portiere stesso a voler rimanere a Milano, anche per il lauto ingaggio, nonostante le avanches di Leonardo.

Roma mercato difesa: i nomi del mercato

Roma: la situazione Dzeko ha reso il mercato stagnante e anche la difesa è bloccata. Che soluzioni hanno i giallorossi?

Nè Tottenham nè Liverpool hanno ingaggiato altri difensori che potessero prendere il posto di Alderweireld o Lovren, le cui cessioni quindi diventano piste ancor più complicate da percorrere- Rugani è un profilo che piace ai giallorossi, ma non mancano i dubbi sulle reali intenzioni della Juve e sui costi dell’operazione, da 30-35 milioni di euro. Restano vive anche le altre ipotesi battute nelle ultime settimane, come gli esperti German Pezzella a Nicolas Nkoulou.

La fiorentina prenderà un centravanti o giocherà con la sorpresa Zurkowski o Vlahovic?

Io credo che arriverà un centravanti vero, senza dimenticare che Simeone è ancora lì.

Fofana-Lazio: si può fare? E discorso De Paul, alla fine dove andrà?

Il centrocampista alla Lazio piace, ma l’Udinese è bottega cara: lo sa bene De Paul, che inseguito da Milan e Inter alla fine rischia di restare a Udine.

Calcio mercato news – esclusiva Di Gioia di CM: il Napoli farà i colpi James e Lozano

Il Napoli sta facendo un mercato da “telenovela”, ma alla fine chi arriverà realmente?

Penso Lozano e James Rodriguez in prestito: De Laurentiis si sta tenendo i botti per il gran finale, ma credo li prenderà entrambi.

Infine: secondo te fra le squadre neo-promosse chi si è mosso meglio sul mercato? Bucchioni, opinionista di Radio Sportiva diceva il Lecce e per te?

Il Brescia: ha tenuto Tonali e Donnarumma e ha fatto un gran colpo con Magnani in difesa.

Ultimissima: chi farà il colpaccio finale?

La Juve. Già sapete chi sia!