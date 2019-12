Fiorentina – Roma 1-4: che bel regalo di Natale!

Fiorentina – Roma: ultima giornata prima della sosta invernale

Per la 17esima giornata di campionato la nostra Roma è ospite allo stadio Franchi di Firenze per giocare l’ultimo match contro la Fiorentina prima della sosta invernale. Con 32 punti nella classifica e un quarto posto da tenere stretto, se non da superare, i nostri giocatori arrivano con tutta la carica e la grinta possibile per concludere al meglio questo incontro pre-festivo. La formazione schierata da Fonseca rimane la stessa della scorsa partita, quella contro la Spal, ad eccezione della difesa che rivede come coppia centrale Mancini e Smalling. Entusiasmati per l’anticipato rientro dell’inglese, inizialmente previsto per il nuovo anno, iniziamo la partita con delle grandi aspettative. Per quanto riguarda i viola, invece, Montella sceglie ancora il 3-5-2. Chiesa non convocato e Ribery assente per infortunio. Un primo tempo molto accesso quello visto al Franchi in occasione di questo incontro.

Roma: Dzeko e Kolarov protagonisti

I viola dominano in casa loro per un abbondante quarto d’ora sfiorando il gol e mettendone uno a segno per merito di Vlahovic che, però, viene annullato per fuorigioco. I giallorossi cominciano ad accendersi un po’ di più. Dopo pochi minuti dall’occasione persa dalla Fiorentina, Zaniolo riesce a fare da perfetto assist a Dzeko che al 19′ manda il pallone in rete dopo essersi ritrovato in uno scontro diretto con il portiere. La Roma passa in vantaggio. I festeggiamenti per il 0-1 si interrompono a distanza di un minuto e mezzo. Al 21′ Kolarov si ritrova davanti al pallone pronto a battere un calcio di punizione. Al fischio dell’arbitro, il nostro difensore tira un colpo pazzesco che finisce dritto nella rete spiazzando Dragowski. Un primo tempo perfetto per gli ospiti di Firenze. I viola intravedono una luce di speranza al 31′. Baldej. tirando nell’angolo di destra, riesce a segnare e a far credere in una possibile rimonta.

Fiorentina – Roma highlights: secondo tempo dominato dai giallorossi

Riprende il via Fiorentina – Roma. I viola di Montella partono cercando il pareggio, mentre i giallorossi aspettano un passo falso degli avversari per poterne approfittare. Un secondo tempo combattuto per mezz’ora scarsa, nonostante la Roma fosse sicuramente più agguerrita rispetto alla squadra avversaria. Al 77′, infatti, Pellegrini riesce a compiere una magia pazzesca grazie ad un assist di Dzeko, riuscendo a tirare il pallone nell’angolo di destra e firmando il triplo vantaggio per la nostra squadra. La carica dei tifosi romanisti cresce sempre di più, mentre si va a spegnere quella dei tifosi ma soprattutto dei giocatori della Fiorentina che da quel momento sembrano perdere ogni speranza di poter recuperare la partita. Speranza che viene decisamente sepolta del tutto nel momento in cui Zaniolo, ricevendo un assist di Dzeko, segna l’ultimo e quarto gol della partita tirando nell’angolino basso di sinistra al minuto 88. La partita, quindi, si conclude 4 a 1 per la nostra amata Roma.

Grazie Roma: Che bel regalo di Natale!

Non si poteva concludere al meglio questa ultima giornata di campionato prima della sosta invernale. Torniamo a casa dopo aver conquistato 3 punti importantissimi, che ci portano ad agganciare la Lazio per ora terza in classifica, e ad allontanarci dal Cagliari. Al Roma club Milano aspettiamo già con ansia la ripresa della serie A, dell’Europa League e anche della Coppa Italia. La Roma vedrà come prima partita dopo la sosta quella con il Torino del 5 gennaio, che si giocherà in casa dei giallorossi. Mentre per quanto riguarda l’Europa, ci rivedremo per i sedicesimi di finale contro il Gent a febbraio. Il 16 gennaio, invece, ci incontreremo con il Parma per giocare gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Saranno due lunghe settimane, ma per fortuna la nostra Roma non ci ha deluso. Passeremo questa sosta felici e positivi per l’anno nuovo, dopo aver goduto di una notte da sogno a Firenze.