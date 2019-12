Inter: campionato o Europa League?

L’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League pone la squadra davanti ad un bivio: meglio conservare le forze per resistere alla Juventus oppure provare a giungere fino a Danzica?

Un vero peccato: in Champions League solo l’Inter, tra le squadre italiane, non è riuscita nell’impresa di qualificarsi per gli ottavi di finale. Nonostante le tante occasioni avute contro le seconde linee schierate dal Barcellona, Lautaro e compagni non hanno vinto un match che, obiettivamente, era alla loro portata (se non altro perché gli avversari in campo non erano i soliti Messi e Piqué). E così ci tocca l’Europa League, torneo da molti snobbato per il minor prestigio rispetto alla Champions, per il fatto che si giochi di giovedì e per le lunghe trasferte in casa di squadre che distano chilometri e chilometri. Anche l’Inter, come altri club, trascurerà dunque questa competizione per tentare di rimanere prima in campionato oppure proverà a disputare la finale europea a Danzica il prossimo anno? E se tentasse il “doble”? Questo articolo, provando a rispondere a tali domande, esplorerà tre possibili scenari.

Puntare sul campionato?

La Beneamata potrebbe decidere di puntare solo sul campionato. Resistere a questa Juve, dominatrice incontrastata in Italia da ormai troppi anni, sarebbe sicuramente stimolante per tutto l’ambiente nerazzurro, come per Conte sarebbe entusiasmante rimanere davanti alla sua ex squadra, con cui non si è lasciato benissimo tempo fa, e portare a casa uno scudetto che farebbe gridare al miracolo calcistico. Questo campionato, che comunque vede oggi anche la Lazio quale possibile contender per il titolo finale, è assai dispendioso a livello fisico e mentale: tenere testa ai bianconeri, a suon di vittorie consecutive, è affascinante ed al contempo snervante. Se l’idea della società del Biscione fosse quella di puntare sul tricolore, tenendo conto che il mercato di gennaio solitamente non offre interessanti opportunità per migliorare la rosa anche se l’idea Mertens ci sarebbe, l’idea di competere per il trionfo in Europa League sarebbe quasi preclusa.

Puntare sull’Europa League?

Un altro scenario ipotizzabile sarebbe quello per cui l’Inter si impegnasse a conquistare l’Europa League e parimenti cercasse almeno di qualificarsi per la prossima Champions League; d’altronde nessuno ha chiesto ad Antonio Conte di vincere il campionato, ma, viste le avversarie europee, un pensierino all’ex Coppa Uefa sarebbe cosa gradita a tutti. Vero è che arrivare in fondo ad una competizione in cui sono presenti anche team come l’Arsenal non è propriamente un’operazione semplice. La rosa della squadra di Milano, onestamente, sarebbe attrezzata per giungere sino a Danzica a maggio 2020! Insomma: l’Inter uscita dalla Champions League proverà dunque a primeggiare in Serie A oppure si dedicherà anima e corpo alla conquista dell’Europa League? Ovviamente stiamo provando, come voi, a rispondere a questi interrogativi e per farlo è necessario menzionare un terzo ed ultimo scenario, ossia provare a vincere sia in Europa sia in campionato.

Puntare su campionato ed Europa League contemporaneamente?

Sarebbe onestamente molto complicato, soprattutto a causa della rosa contata a livello di interpreti, se i nerazzurri decidessero realmente di puntare forte sulla conquista sia del campionato sia dell’Europa League. È giusto provarci – per carità siamo l’Inter e non l’Atletico Van Goof – ma siamo convinti che, per come Conte fa giocare le sue squadre oltre ad ogni limite, sarebbe quasi impossibile. Guardate per esempio come si sta comportando ultimamente Brozovic: il suo calo (vistoso) di rendimento è dovuto al fatto che non si riposa mai. Non solo lui ovviamente: lo stesso Lukaku contro il Barcellona è apparso appannato (si vedano i due/tre goal che si è letteralmente divorato). Volendo potremmo citare anche le prestazioni sotto tono di altri giocatori che fino a qualche partita fa erano “tirati a lucido”, ma non ci sembra il caso. Tenendo presente quanto detto, il doble sembra davvero essere una chimera.

Come si comporterà dunque la società nerazzurra?

Verosimilmente Steven Zhang chiederà, a nome di tutta la società, di fare il possibile per rimanere nelle zone alte della classifica di Serie A -un quarto/quinto posto sarebbe assolutamente inaccettabile-, e provare a competere per l’Europa League, grazie anche ad una rosa che, sebbene non sia certo ampia, ha molte qualità per poter dire la sua sui campi internazionali.