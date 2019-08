Mercato Udinese: tanti acquisti, sarà l’anno del riscatto?

Nicolas Dominguez del Velez è fra gli ultimi obiettivi dell’Udinese. Ma facciamo il punto sul mercato friulano dopo la verifica di Wallace. Ad Agosto, come stiamo messi?

Il mercato 2019 dell’Udinese a giudicare dall’esterno sembra un ottimo mercato, poi sarà il campo a dirci la verità.

A guidarci dalla panchina in questa ennesima stagione in Serie A ci sarà ancora Igor Tudor, per lui è la prima volta da inizio campionato.

Tutti gli acquisti Udinese estate 2019/20

Presi dal Palermo Jajalo e Nestorovski, quest’ultimo indosserà la maglia numero 30, perchè come riportato da lui in conferenza stampa “è stata la prima indossata come attaccante in Croazia che mi ha fatto andare sempre in doppia cifra”.

Preso anche Rodrigo Becao, calciatore arrivato dal Bahia per la difesa.

Arriva a Udine anche Cristo González dal Real Madrid per l’attacco.

Riscattati invece il portiere Nicolas e Sebastian De Maio.

Jajalo è stato votato come miglior regista della Serie B nella scorsa stagione ed andrà a sopperire alla partenza di Hallfredsson e Sandro.

Mi piange il cuore scriverlo, ma l’Udinese vuole ancora puntare su Pezzella, che a loro dire, ha dimostrato grande qualità in Under21 (avrò visto una partita diversa).

Ma sulle sue tracce c’è il Parma e l’Udinese vuole lasciare la decisione al ragazzo.

Wallace Udinese- è ufficiale: che giocatore è?

Intanto è ufficiale l’arrivo di Wallace, gran colpaccio quello dei Pozzo, classe 1995 arriva dall’Hannover. Arriva sicuramente a colmare il vuoto lasciato da Behrami. Si parla tanto del ragazzo che era seguito anche dalla Lazio, sarà lui, davvero l’erede di Allan come dicono molti? Con l’arrivo di Wallace, probabilmente partirà Fofana, che i Pozzo valutano 13 milioni e anche qui c’è l’interesse della Lazio.

Mercato in uscita Udinese 2019

In uscita invece abbiamo:

Machis è passato al Granada, Molla Wague al Nantes e Emmanuel Badu al Verona.

Ali Adnan ai Vancouver Whitecaps e Behrami, ripartito dal Sion dopo il termine del contratto.

De Paul mercato: resta o va via?

Ma il punto centrale anche dopo tutti questi arrivi è solo uno, De Paul resta?

I pozzo e il DG Marino, valutano il ragazzo 40 milioni, tante sono le squadre che ruotano intorno, ma finora nessuna con reale interesse.

Intanto è boom di abbonamenti venduti, forse merito anche di questo mercato, superata la quota di 13mila abbonamenti venduti.

Il DG Marino comunica così che:

“Abbiamo superato quota 13.000 abbonati, un risultato che comunichiamo con estrema soddisfazione. Prolungheremo la campagna abbonamenti, che dopo la chiusura di sabato 10 agosto riprenderà lunedì 12 per concludersi definitivamente mercoledì 21 agosto. Per quanto riguarda gli abbonamenti per sportivi e studenti universitari, continueremo fino a venerdì 30 agosto, ovvero a ridosso della gara Udinese -Parma”.

Ricordiamo che l’Udinese comincia il suo campionato di serie A, domenica 25 Agosto alle 18.00 contro il Milan.