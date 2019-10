Intervista doppia agli allenatori Emanuele Stroppa e Simone Maraschi, coach dell’SSD Minerva e del Cologno calcio femminile

Oggi abbiamo intervistato gli allenatori Emanuele Stroppa e Simone Maraschi che domenica si affronteranno nel match valido per la sesta giornata del Campionato lombardo di Eccellenza di calcio femminile tra SSD Minerva e Cologno calcio femminile. Appuntamento ore 15 in via Treviglio 6 presso il centro sportivo dell’SSD Minerva.

Il campionato di Eccellenza di calcio femminile

La formula

Il campionato lombardo di eccellenza è l’unico in Italia con 14 squadre. Ci sono alcuni tornei regionali che hanno 2 gironi, ma la Lombardia assieme alla Toscana è l’unica Regione ad avere anche la Promozione. Fino a qualche anno fa i campionati erano solamente A, B, C e D. Dalla stagione 2017-18 sulla falsariga del campionato maschile dopo la serie C (che quest’anno ha 4 gironi nazionali) è stato creato il campionato di Eccellenza (a volte diviso in due gironi) e di Promozione (nel caso della Toscana e della Lombardia che ha due gironi). La Lombardia quindi è la Regione con più squadre femminili, mentre il movimento deve ancora crescere al Sud dopo gli anni d’oro della Torres Femminile.

I pronostici

Il Campionato di calcio femminile lombardo ha 14 squadre, due in meno dell’anno scorso. Ci sono realtà che stanno investendo risorse come Pro Sesto, Academy Pavia 1911, Femminile Ticinia, Femminile Vittuone, che partono con i favori del pronostico perchè hanno tesserato alcune giocatrici di categorie superiori. Il Fiammamonza, società storica creata nel 1966, ha sempre militato in Serie A, B e C arrivando addirittura a vincere lo Scudetto nel 2005-06 e la Supercoppa contro il Bardolino in finale il 2 settembre del 2006 allo stadio di Saint Vincent. Arrivano dalla Promozione Feralpi Salò, Polisportiva Monterosso, Senna Gloria ed il Cologno che è stato ripescato durante l’estate.

Chi è Minerva

Le neroverdi si presentano a questo appuntamento forti del terzo posto dell’anno scorso e con una rosa molto rinforzata. Minerva è diventata Academy Milan ed ha un settore giovanile ricco di talenti che giocano il campionato regionale Juniores, Allieve, Giovanissime. Minerva è legata alla filosofia special olympics e ha realizzato il bellissimo progetto Tukiki per aiutare i ragazzi con disabilità cognitiva con l’integrazione attraverso lo sport. Le ragazze di Mister Stroppa hanno iniziato bene il loro cammino in casa vincendo contro il Brescia per 6-1, hanno subito però poi due sconfitte per rifarsi nelle ultime due giornate con le nette vittorie contro Pero e Feralpi Salò per 5-1 e 6-0. Arrivano a questa sfida da favorite.

Il cammino del Cologno

La squadra gialloverde era stata creata quest’anno per vincere il campionato di Promozione. In estate la società ha deciso di accettare il ripescaggio in Eccellenza. L’obiettivo è diventato quindi la salvezza da centrare il prima possibile per poi dedicarsi a programmare la stagione successiva. Coach Maraschi ha creato un suo Staff con Alessandro Polimeni come vice-allenatore, Luca Pisani come allenatore dei portieri e Roberto Cupelli come dirigente ed addetto stampa. Dopo un precampionato ricco di vittorie con team che affronteranno il Campionato di Promozione, ha avuto 4 sconfitte nelle prime quattro giornate contro la Polisportiva Monterosso, il Fiammamonza, la Femminile Vittuone e la Senna Gloria. Nell’ultimo match ecco la prima gioia per le ragazze guidate da Simone Maraschi che hanno trovato la vittoria contro Brescia per 2-1 con reti di Citelli e Pujia.

L’intervista

Cinque domande a testa per Emanuele Stroppa e Simone Maraschi, gli allenatori delle due squadre per raccontare il campionato e la partita dal loro punto di vista.

La valutazione del campionato

D) Come valuti il campionato della tua squadra?

E: Sicuramente non abbiamo avuto l’inizio di campionato che ci aspettavamo. Abbiamo perso due gare di fila nelle prime tre disputate. Ora stiamo cercando di lavorare sulle cause che hanno portato a questo inizio non esaltante, per proseguire nel migliori dei modi un campionato che può vederci protagonisti. (Emanuele Stroppa – SSD Minerva)

S: Sono abbastanza soddisfatto del nostro cammino percorso fino ad ora. Classifica alla mano, dovrei dire il contrario, ma sapevamo che ad inizio stagione avremmo trovato delle difficoltà. Siamo infatti una squadra giovane, quasi tutta nuova, con Staff nuovo con un metodo di gioco abbastanza complicato da capire ma allo stesso tempo, una volta, assimilato è molto facile da esprimere sul campo. La classifica ad oggi non rispecchia assolutamente le nostre qualità ed il gioco espresso ma sono sicuro che l’obiettivo verrà raggiunto prima del previsto. (Simone Maraschi – Cologno Calcio Femminile)

La squadra rivale

D) Cosa temi di più della squadra avversaria?

E: Temere forse non è il termine che utilizzerei. Piuttosto mi sento di dire che apprezzo l’organizzazione che Simone dà alla propria squadra. Indipendentemente dal valore delle singole giocatrici che compongono una squadra di calcio, quando un allenatore è in grado di trasmettere concetti ed idee al collettivo, diventa sempre difficile avere la meglio. Mi troverò di fronte parecchie ragazze che ho allenato in passato, sarà una sfida che nasconderà diverse insidie. (Emanuele Stroppa – SSD Minerva)

S: Sinceramente rispetto tutte le avversarie che incontriamo ma non temo nessuno. Noi, come sempre, prepareremo la nostra gara in base alle nostre qualità ed al nostro metodo di gioco ed allo stesso tempo analizzeremo le informazioni che abbiamo sulle squadre avversarie per preparare delle contromosse. La gara contro il Minerva sarà speciale un pò per tutti perché alcune delle mie giocatrici sono state allenate da Lele in passato e noi abbiamo avuto un breve periodo in cui abbiamo giocato insieme (tanti anni fa ormai). (Simone Maraschi – Cologno Calcio Femminile)

Il calcio femminile per gli uomini

D) il Mondiale in Francia è stato occasione di grande visibilità per il calcio femminile. Se fossi il presidente della Figc, cosa faresti per far appassionare anche gli uomini al calcio femminile?

E: Per far crescere veramente il calcio femminile non penso ci siano formule magiche o scorciatoie. Bisogna partire dal basso, cambiare mentalità, in alcuni paesi del mondo, negli USA per esempio, il calcio è considerato uno Sport femminile e non è un caso che la nazionale americana sia fra le migliori al mondo. Bisogna renderlo una cosa seria, investire e agevolare coloro che decidono di puntare sul calcio in rosa. E ancora mettere a disposizione di queste ragazze strumenti e competenze e garantire loro un futuro valido come calciatrici. (Emanuele Stroppa – SSD Minerva)

S: Secondo me uno sport può piacere o non piacere, sicuramente alcuni sport maschili e femminili non sono paragonabili per ovvie ragioni (fisiche e atletiche), però questo è calcio! Se il gioco del calcio piace, dovrebbe essere apprezzato sia quando viene giocato dagli uomini che quando a giocare sono le donne con pregi e difetti annessi. Il modo più rapido per far crescere il movimento del calcio femminile nel nostro paese è pubblicizzandolo. Ad esempio Sky da due anni a questa parte mostra almeno una gara a settimana del campionato di Serie A, oltre che classifiche ed interviste tramite le quali non veniamo solo a conoscenza delle classifiche ma iniziamo ad apprezzare e capire dettagli e caratteristiche delle atlete (funzione molto importante visto che siamo un paese dove, purtroppo, ad oggi regna sovrano il pregiudizio) (Simone Maraschi – Cologno Calcio Femminile)

La sorpresa della Serie A

D) Quale ragazza potrebbe essere la sorpresa della serie A 2019-20?

E: Visto L’ottimo inizio di stagione, mi piacerebbe fosse Benedetta Glionna la rivelazione di questo campionato. O forse dovremmo parlare di definitiva consacrazione. (Emanuele Stroppa – SSD Minerva)

S: E’ presto per dire chi sarà la sorpresa della stagione, sicuramente sta facendo un bel lavoro la Juventus che ha mandato in prestito a fare esperienza alcune giovani promesse come Glionna e Cantore al Verona, Anghileri all’Empoli e la Puglisi a Tavagnacco. (Simone Maraschi – Cologno Calcio Femminile)

Chi vincerà il campionato?

D) Chi vincerà il campionato di Eccellenza? Quale squadra ti ha impressionato di più finora?

E: Credo che il campionato lo vincerà senza grosse difficoltà la Pro Sesto, in estate ha costruito una rosa ricca di ragazze di categoria superiore dichiarando apertamente di puntare al primo posto. Per il podio vedo bene il Vittuone, il Sedriano e la sempre ostica Doverese. Non mi ha impressionato ancora nessuna squadra, d’altronde siamo solo alla 6ª di andata, ma sono rimasto piacevolmente colpito dai risultati del Monterosso. (Emanuele Stroppa – SSD Minerva)

S: Questo campionato sarà equilibrato fino alla fine dei giochi: la Pro Sesto dell’amico Andrea Ruggeri è partito col botto ed è ancora a punteggio pieno, il Vittuone è subito lì dietro, sono un pò in ritardo Pavia, Ticinia e Minerva. Queste sono le 5 squadre che si contenderanno il titolo di campioni d’Eccellenza. (Simone Maraschi – Cologno Calcio Femminile)

Auguri ad entrambe le squadre per la bella sfida di domenica in Via Treviglio 6 alle 15,00. Grazie ai due allenatori a cui auguriamo i migliori successi.

Vi aspettiamo numerosi per assistere allo spettacolo del calcio femminile.

