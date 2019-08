ItalVolley: L’Italia Maschile è a Tokyo! Tutta l’Italia del Volley è a Tokyo!

By

ItalVolley: Anche l’Italia Maschile è a Tokyo 2020, dopo la nazionale di sitting volley e la Nazionale femminile!

A tutto questo si somma il grande orgoglio della Fipav e di tutto il mondo della pallavolo tricolore: nel panorama italiano il volley è la prima disciplina, tra gli sport di squadra, ad aver ottenuto il pass per Tokyo 2020, sia con la nazionale maschile, che con quella femminile.

L’Italia vince tutte e tre le partite del preolimpico, che si è giocato al PalaFlorio di Bari, facendo il tutto esaurito solo con la Serbia.

Ha incontrato Camerun 3-0 ( 25-18, 25-18, 25-16) Australia 3-2 (21-25 25-19 24-26 25-17 15-13) e Serbia, soffrendo solo la partita con l’Australia e non contro la Serbia, come tutti si aspettavano.

L’Italia infatti veniva dalla partita vinta al tie break contro l’Australia e la Serbia doveva essere quella più riposata.

In quella che tutti si aspettavano come la partita delle partite contro la Serbia, i ragazzi di Blengini vincono 3a0 (25-16, 25-19, 25-19) senza soffrire minimamente vedendo i parziali.

L’Italia vendica così la sonora sconfitta subita l’anno scorso ai Mondiali proprio contro la Serbia rimandando la sua partecipazione ai giochi a Gennaio.

Pallavolo maschile Olimpiadi 2020: alla ricerca del miracolo!

L’Italia del volley maschile è così ai giochi olimpici per la dodicesima volta, dove è presente ininterrottamente da Montreal 1976.

L’Italia però non è mai riuscita a vincerla, ci è andata vicina, vincendo l’argento nel 1996 ma quella era la “generazione dei fenomeni” con in panchina, Julio Velasco.

Grandissima prova di tutti, da Giannelli a Colaci, da chi era in campo a chi è subentrato dalla panchina, un ottima squadra che come per Rio sa fare gruppo.

Miglior realizzatore Ivan Zaytev con 16 punti di cui 3 ace, lo segue Osmany Juantorena con 13 punti, facendosi anche un bel regalo di compleanno.

Bene anche Oleg Antonov con 8 punti, bene anche il muro, la conta alla fine era di 9 muri a 2.

Serbia Italia pallovolo: tabellino

ITALIA: Giannelli 5, Anzani 6, Juantorena 13, Zaytsev 16, Piano 4, Antonov 8. Libero: Colaci. Balaso (L),

Sui social dopo la vittoria al tie break contro l’Australia si sono letti un po’ di malumori e di critiche, verso anche GianLorenzo Blengini che fin qui ha fatto benissimo per poi rimangiarsi tutto contro la Serbia.

Perchè ci si aspettava la “grande partita” contro la Serbia e non contro l’Australia e questa è la dimostrazione che non si deve mai sottovalutare o sopravvalutare troppo una squadra.

Quella con l’Australia è stata una partita bellissima, fatta di colpi di scena, tensione e tanto tanto cuore.

L’ItalVolley va così ad aggiungersi a Argentina, Brasile, Polonia, Russia e Stati Uniti con il pass già in tasca.

Adesso con la mente più libera ci si può tranquillamente concentrare sugli Europei.

Gli Europei 2019 di volley maschile si disputeranno dal 12 al 29 settembre e per la prima volta nella storia verranno ospitati da ben quattro Nazioni (Francia, Slovenia, Belgio, Olanda) differenti con la partecipazione di 24 squadre (contro le 16 delle ultime edizioni).

L’ItalVolley si trova nella Pool A con Francia, Bulgaria, Portogallo, Grecia, Romania e giocherà in Francia.

Europei pallavolo maschile calendario

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE:

17.15 Italia vs Portogallo (Pool A, a Montpellier)

VENERDÌ 13 SETTEMBRE:

20.45 Italia vs Grecia (Pool A, a Montpellier)

DOMENICA 15 SETTEMBRE:

14.00 Italia vs Romania (Pool A, a Montpellier)

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE:

19.30 Italia vs Bulgaria (Pool A, a Montpellier)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE:

20.45 Italia vs Francia (Pool A, a Montpellier)