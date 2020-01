Parma-gatto gioca col topo-Udinese

By

Nuova prova convincente per il Parma di D’Aversa, al Tardini i crociati dominano un’Udinese propositiva ma sciupona ed ora sono agganciati al treno che porta in Europa.

Parma – Udinese 2-0

Certamente il gioco del Parma non sarà il più bello del mondo, ma contro l’Udinese i ragazzi di D’Aversa hanno dimostrato ancora una volta di sapere perfettamente cosa fare in campo. L’idea, quando si guarda il Parma è che questa squadra giochi come il gatto fa col topo. Si difende nella propria metà campo, subisce (all’apparenza) il gioco avversario dando l’idea di essere in difficoltà, invece alla prima occasione colpisce.

Non era affatto scontato portare a casa i tre punti, la squadra di Gotti ha dimostrato di essere in salute e mentalmente libera. Sprecona in zona gol, ma concreta e con buone idee nello sviluppo della manovra.

Nel primo tempo il Parma ha giocato una delle sue migliori partite, tatticamente impeccabile.

Sontuoso Hernani in costante crescita. Ispiratissimo e convincente Scozzarella, avanzato di alcuni metri per liberarsi dalle marcature udinesi, partita dopo partita trovo sempre più similitudini con Pizarro.

I gol di Gagliolo e Kulusevski sono stati la giusta ricompensa al controllo totale delle due fasi di gioco.

Nell’ultima parte del secondo tempo il Parma ha probabilmente accusato un po’ di stanchezza e l’Udinese si è fatta pericolosa in parecchie occasioni. Bravo Sepe a neutralizzare gli attacchi friulani, ma anche parecchio imprecisi oltre che sfortunati gli attaccanti di Gotti. Nonostante la grande sofferenza degli ultimi minuti il risultato non cambia, Parma-Udinese finisce 2 a 0 per i crociati.

Credo che attualmente in serie A ci siano poche (forse nessuna) squadre organizzate come il Parma. Le croniche assenze dei pezzi da 90 hanno costretto D’Aversa a sviluppare meccanismi tattici che sicuramente ci torneranno utili nel prosieguo del campionato. Molti criticano l’assenza del “bel gioco”, ma una squadra organizzata dimostra di sapere giocare a calcio, chi sa giocare a calcio porta a casa risultati e punti, e chi porta a casa risultati e punti centra gli obbiettivi. E nel calcio di oggi è l’unica cosa che conta, le chiacchiere stanno a zero.

Ieri bravi tutti, chi è sceso in campo ha dimostrato di essere assolutamente sul pezzo.

Pagelle Parma:

SEPE 7,5; DARMIAN 6; IACOPONI 6; BRUNO ALVES 7; GAGLIOLO 6,5 (LAURINI 5,5); KUCKA 6,5; SCOZZARELLA 7 (GRASSI s.v.); HERNANI 6,5; KURTIC 6 (DERMAKU 6); KULUSEVSKI 6,5; CORNELIUS 6,5.

Ora testa al Cagliari. Non sarà affatto una trasferta semplice, la squadra di Maran non vince in campionato dal 2 dicembre, ma il pareggio di San Siro contro l’Inter ha dato nuovo entusiasmo e risvegliato vecchie certezze, quindi… OCCHIO!

Per i tifosi crociati interessati alla trasferta la società Parma Calcio 1913 nel Suo sito ufficiale comunica quanto segue:

Parma, 27 Gennaio 2020 – Costa 30 Euro (a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita) il titolo di ingresso del settore della Sardegna Arena di Cagliari riservato ai tifosi Crociati (capienza 415 posti) in occasione della partita tra Cagliari Calcio e Parma Calcio 1913 (22^ giornata del campionato di Serie A Tim 2019/2020), in programma alle ore 18 di sabato 1 febbraio.

Nel rispetto delle indicazioni del Protocollo d’intesa in materia del 04/08/2017 e della Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno n.05/2020, NON E’ NECESSARIA LA FIDELITY CARD per acquistare i biglietti di tutti i settori, pure per i residenti nella regione di provenienza della squadra ospite (Emilia-Romagna).

Non è possibile il cambio nominativo dei tagliandi del Settore Ospiti.

I titoli di ingresso del Settore Ospiti sono in vendita dalle ore 10 di lunedì 27 gennaio fino alle ore 19 di venerdì 31 gennaio.

Le modalità di acquisto dei biglietti sono le seguenti:

on line sul circuito Ticketone

nei punti vendita Ticketone di tutto il territorio nazionale […]

Numero massimo di titoli acquistabili 4

COME RAGGIUNGERE LA SARDEGNA ARENA

La Sardegna Arena è situato a fianco dello storico stadio Sant’Elia. Cliccare qui per le informazioni dettagliate su come raggiungerlo.

LE INFO PER L’ACCESSO AL SETTORE OSPITI DEL SARDEGNA ARENA

Il parcheggio del Settore Ospiti consta di 40 posti auto e 5 posti bus. Per prenotazioni, inviare una mail a slo@cagliaricalcio.com.

In fase di ingresso allo stadio, il personale addetto effettuerà controlli sui tifosi. A proposito si raccomanda la massima collaborazione e si invita a fare attenzione in particolare alla normativa per l’introduzione di striscioni, megafoni e tamburi, ai divieti riportati nel Regolamento d’Uso della Sardegna Arena.