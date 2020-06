Pubblicato il calendario della Serie B: tutte le date della ripresa

Il nuovo calendario ufficiale della Serie B

In seguito all’assemblea di Lega che si è svolta oggi è stato pubblicato il nuovo calendario della Serie B con date e orari aggiornati. Il campionato ripartirà il 17 giugno con l’unica partita di recupero della 25a giornata (Ascoli – Cremonese). Tutte le altre squadre ripartiranno tra il 20 e il 21. I Playoff inizieranno il 4 agosto e la finalissima di ritorno si terrà il 20 dello stesso mese. I playout verranno giocati tra il 7 e il 14 agosto.

Ecco il nuovo calendario completo della Serie B:

Recupero 25ª Giornata (17 giugno)

Ascoli-Cremonese

29ª Giornata (20-21 giugno)

Crotone-Chievo

Livorno-Cittadella

Spezia-Empoli

Pescara-Juve Stabia

Ascoli-Perugia

Salernitana-Pisa

Pordenone-Venezia

Cosenza-Entella

Cremonese-Benevento

Trapani-Frosinone

30ª Giornata (27-28 giugno)

Chievo-Spezia

Empoli-Benevento

Cremonese-Cosenza

Juve Stabia-Livorno

Pisa-Pescara

Entella-Salernitana

Frosinone-Cittadella

Venezia-Ascoli

Trapani-Pordenone

Perugia-Crotone

31ª Giornata (30 giugno)

Ascoli-Crotone

Benevento-Juve Stabia

Cittadella-Perugia

Spezia-Pisa

Livorno-Venezia

Pordenone-Entella

Pescara-Empoli

Salernitana-Cremonese

Cosenza-Trapani

Chievo-Frosinone

32ª Giornata (4-5 luglio)

Cosenza-Ascoli

Crotone-Benevento

Entella-Chievo

Pisa-Cittadella

Venezia-Empoli

Salernitana-Juve Stabia

Trapani-Livorno

Cremonese-Pescara

Perugia-Pordenone

Frosinone-Spezia

33ª Giornata (11-12 luglio)

Spezia-Cosenza

Livorno-Cremonese

Cittadella-Crotone

Empoli-Frosinone

Pescara-Perugia

Pordenone-Pisa

Ascoli-Salernitana

Chievo-Trapani

Benevento-Venezia

Juve Stabia-Entella

34ª Giornata (14 luglio)

Trapani-Benevento

Cremonese-Chievo

Salernitana-Cittadella

Ascoli-Empoli

Frosinone-Juve Stabia

Cosenza-Perugia

Venezia-Pescara

Entella-Pisa

Crotone-Pordenone

Livorno-Spezia

35ª Giornata (18-19 luglio)

Cittadella-Ascoli

Juve Stabia-Chievo

Pordenone-Cosenza

Perugia-Cremonese

Pescara-Frosinone

Benevento-Livorno

Crotone-Salernitana

Pisa-Trapani

Spezia-Venezia

Empoli-Entella

36ª Giornata (25-26 luglio)

Frosinone-Benevento

Chievo-Cittadella

Livorno-Crotone

Salernitana-Empoli

Venezia-Juve Stabia

Entella-Perugia

Trapani-Pescara

Cosenza-Pisa

Ascoli-Pordenone

Cremonese-Spezia

37ª Giornata (28 luglio)

Pisa-Ascoli

Benevento-Chievo

Empoli-Cosenza

Juve Stabia-Cremonese

Crotone-Frosinone

Pescara-Livorno

Pordenone-Salernitana

Perugia-Trapani

Cittadella-Venezia

Spezia-Entella

38ª Giornata (1 agosto)

Ascoli-Benevento

Entella-Cittadella

Trapani-Crotone

Livorno-Empoli

Cosenza-Juve Stabia

Venezia-Perugia

Chievo-Pescara

Frosinone-Pisa

Cremonese-Pordenone

Salernitana-Spezia

La Serie B riparte. Decisione rimandata per la Lega Pro

Aggiornamento 28/05/2020 – La conference call tra il ministro Spadafora, Federcalcio, Leghe, calciatori allenatori e arbitri è appena terminata. La Serie A riparte, così come la Serie B. Per quest’ultima la data d’inizio sarà il 20 giugno, come dichiarato dal presidente del campionato cadetto Mauro Balata ai microfoni dell’Ansa. Le modalità non cambiano: verrà completata regolarmente la stagione e al termine si svolgeranno i playoff e i playout.

Ancora incerto il destino della Lega Pro. La situazione è molto delicata e si dovrà dunque aspettare la prossima riunione del Consiglio Federale fissata per mercoledì 3 giugno. L’intenzione è quella di farla ripartire ma non c’è ancora una data. Non si conosce nemmeno la formula che verrà attuata. Lo scorso Consiglio federale si era espresso a favore della conclusione regolare con lo svolgimento di tutte le giornate di campionato più i playoff, ma il piano, come spiegato sotto, è molto difficile da attuare.

Verso la ripresa Serie B e Lega Pro. Rischio dramma economico per i club di C

Ripresa Serie B e Lega Pro – Mercoledì 20 maggio si è tenuta la riunione del Consiglio Federale della FIGC. Ciò che ne è uscito è che in Serie A, B e Lega Pro si riparte. Mentre i campionati dilettantistici sono definitivamente sospesi. Questa decisione, che era già nell’aria per quanto riguarda le due divisioni maggiori, è stata recepita diversamente dai club di Lega Pro, che hanno ricevuto una “botta” inaspettata. Il campionato di Serie C, infatti, era già stato sospeso definitivamente da qualche settimana. Questo cambio di posizione potrebbe portare a scenari tutt’altro che idilliaci per i club minori…

Ripresa Serie B: situazione e possibili date

La situazione è relativamente tranquilla. La Serie B seguirà a ruota tutte le decisioni che verranno prese per la Serie A. Il Consiglio Federale ha stabilito che si gioca e anche i 20 club partecipanti si sono espressi favorevolmente alla ripartenza: tutti hanno votato per il sì. L’adeguamento al protocollo per evitare nuovi contagi porta a ulteriori spese e a entrate mancate non indifferenti. Si pensi ad esempio all’azzeramento dei ricavi del botteghino dato che le partite si svolgeranno a porte chiuse. Nonostante ciò, la maggior parte dei club di Serie B sembra essere in grado di sopportare questi danni economici straordinari.

Non esiste ancora una data ufficiale per la ripresa del campionato. Probabilmente poco dopo la ripartenza della Serie A. le tre date più quotate per l’inizio della Serie B sono il 20, 23 e 27 giugno. Tutti i campionati italiani dovranno concludersi entro il 20 agosto. I tempi sono molto stretti: 2 mesi per 11 giornate di campionato più i playoff e playout. Si punta comunque a terminare regolarmente il campionato, svolgendo anche i playoff e i playout. Notizie più certe si avranno in seguito alla prossima riunione del Consiglio Federale, fissata per giovedì 28 maggio.

Ripresa Lega pro: situazione e possibili date

Come spesso accade nel mondo del calcio e non, a pagare il prezzo più caro sono le parti più deboli. Il Consiglio Federale ha ribaltato le sorti della Lega Pro che dovrà tornare a giocare per terminare il campionato. Poche settimane fa la Serie C era stata definitivamente sospesa. La riapertura del campionato rischia di mettere in ginocchio diversi club, che, insieme al presidente di Lega Pro Ghirelli, hanno mostrato tutto il loro disappunto. Il motivo alla base delle proteste è il protocollo sanitario: palesemente insostenibile per la maggior parte dei club minori. Più della metà delle società della Terza Serie fanno fatica a trovare i soldi per la normale attività. La diminuzione dei ricavi dettata dalle partite a porte chiuse ma soprattutto l’aumento delle spese necessarie per adeguarsi al protocollo metteranno a durissima prova diversi club.

Per quanto riguarda i tempi e le date, il piano è molto simile a quello della Serie B. Si dovrebbe iniziare tra il 20 e il 27 giugno e terminare entro il 20 di agosto. Anche in questo caso, rimangono 11 giornate da giocare più i playoff e playout. A differenza della Serie B, ci sono possibilità più concrete di giungere ad una ripresa più “soft”, cioè un piano che prevede la riduzione del numero di partite. Questa opzione nasce dall’evidenza che i tempi sono strettissimi (in Lega Pro, i play off coinvolgono più squadre e dunque sono più lunghi rispetto alle Serie B). Ad esempio, si potrebbe ridurre i playoff oppure svolgere una regular season, cioè terminare il campionato senza playoff e playout e facendo riferimento soltanto alla posizione in classifica (come accade in Serie A).

La prossima riunione del Consiglio Federale del 28 maggio potrebbe sciogliere i dubbi che riguardano la ripresa della Serie B e Lega Pro.