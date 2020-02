Verona-Cagliari: costi, biglietti e trasporti per i tifosi sardi

Vuoi seguire il Cagliari in trasferta a Verona? Ecco come fare per assistere al match di domenica al “Bentegodi”

Il Cagliari, a secco di vittorie da 10 giornate e reduce dal ko casalingo col Napoli, si prepara per la trasferta di Verona, dove domenica alle 15 al “Bentegodi”, si terrà Verona-Cagliari

Info e prezzi dei biglietti

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Cagliari è consentita esclusivamente ai possessori di Tessera di fidelizzazione del Cagliari Calcio.

Il costo del singolo tagliando è di 22€ + diritti di prevendita (2€ per la tariffa Under 14).

I biglietti per il Settore Ospiti sono in vendita sino a sabato 22 febbraio (ore 19) online e nelle ricevitorie abilitate.

Al momento dell’acquisto è necessario esibire un documento d’identità valido. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Verona se sprovvisti di tagliando. Per questioni di sicurezza, una volta all’interno del Settore Ospiti è vietato uscire per recarsi in altri settori.

Per acquistare i biglietti rivolgiti ad uno dei punti vendita abilitati, oppure acquistali direttamente da Vivaticket

Vuoi seguire il Cagliari, partendo dalla Sardegna? Ecco come fare

Il tour operator “11 Sport and Travel”, sta organizzando la trasferta di Verona, tramite un pacchetto che comprende volo, bus e biglietto per il settore ospiti per la cifra di 200€. Se vuoi avere maggiori informazioni, clicca qui

Sei un sardo emigrato? Ecco come partire da Torino, Milano, Verona…

Dopo la grande risposta dei tanti tifosi rossoblu sparsi per l’Italia per i match di Udine e Reggio Emilia col Sassuolo e per il match di Coppa Italia contro l’Inter, la pagina Facebook Cagliari in trasferta sta organizzando la trasferta di Verona da diverse città del Nord Italia.

Se vuoi avere maggiori informazioni, contatta la pagina Facebook “Cagliari in trasferta”, oppure invia una mail qui