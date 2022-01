Valentina Giacinti è l’eroina di giornata: pari della Fiorentina con la Juventus

La Juventus si ferma. Dopo tredici giornate è la Fiorentina a bloccare la Juventus sul pari. E nella prima frazione le viola vanno addirittura sul 2-0 con la rete di bomber Valentina Giacinti e l’autorete di Sara Gama. Ma ecco che le bianconere reagiscono e trovano prima il 2-1 con Valentina Cernoia e poi nella ripresa con Arianna Caruso. Grande gioia per le viola che ritrovano il sorriso dopo il brutto ko contro il Sassuolo.

Sassuolo e Roma inseguono

Le neroverdi e le giallorosse proseguono la loro rincorsa alle bianconere. Lana Clelland, Benedetta Orsi e Kamila Dubcova stendono l’Hellas Verona. La Roma invece vince di misura a Napoli con il goal di Emilie Haavi. Mentre scriviamo il Milan è sul 3-0 con la Sampdoria con reti di Lindsey Thomas, il nuovo capitano rossonero Valentina Bergamaschi e la nuova attaccante Martina Piemonte.

Colpaccio del Pomigliano a Empoli

Continua la crisi delle toscane che si portano in vantaggio con Asia Bragonzi. Ma Marija Banusic e Victoria Dellaperuta portano la vittoria in Campania. Mentre scriviamo 1-1 tra Lazio e Inter con i due rigori di Giulia Ferrandi per le biancocelesti e Tatiana Bonetti per le nerazzurre.

Che spettacolo la Serie A femminile!