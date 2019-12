Niente boxing day, come è uscito fuori dal calendario di questo luglio. E allora anche i giocatori si danno alle vacanze. Luoghi da sogno e foto social in compagnia di mogli e wag. Andiamo a vedere i primi campioncini dove sono sbarcati .

Gossip natale 2019 – Dubai: Immobile e Simone Inzaghi

Come riporta il sito di SkySport di oggi stanno già piovendo le foto da Instagram e dai vari social dei calciatori che senza boxing day hanno già fatto le valige. Tanti sono gli idoli di Lazio, Roma, Inter e altre squadre che si sono fiondati nelle bollenti località di super lusso del globo.

Partiamo da Ciro Immobile che ancora sta festeggiando la straordinaria vittoria in Supercoppa italiana o Coca-Cola Supercup della sua Lazio. Non molti chilometri d’aereo per lui che insieme a sua moglie Jessica ha deciso il sole, il mare e il lusso di Dubai. Meta questa gettonatissima fra i molti calciatori di A e non solo.

Infatti proprio Jessica Immobile è stata ritratta in foto con Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi. Feeling in campo e non solo fra il bomber e l’ex attaccante della Lazio, che ormai si può definire “mister di coppe nazionali”. I biancocelesti, infatti, hanno vinto negli ultimi tre anni tre coppe nazionali: 2 Supercoppe e una Coppa Italia.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta a Dubai

Sempre a Dubai, c’è un derby vivissimo nella Capitale. Infatti si trovano lì a pochi metri Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, la sua affettuosissima fidanzata. Della nuova coppia gossip ve ne abbiamo parlato già noi e ormai l’ha confermato anche su Facebook il fantasista giallorosso da tempo. I due ora sono in dolce vacanza a Dubai fra stories divertenti e selfie.

Romelu Lukaku e Candreva negli Emirati Arabi

Emirati Arabi Uniti anche per Romelu Lukaku, che può rilassarsi con i suoi goal di bottino e così pure il ringiovanito Antonio Candreva, in vacanza con la compagna Luna Allegra. L’esterno destro tornato titolare con la cura Conte si diverte in scatti flash per immortalare la sua innamorata.

Atalanta in festa a Dubai e pure Simone Verdi

Squadra del momento, dopo la cinquina rifilata al Milan, anche l’Atalanta si permette il lusso dei grandi vip del campionato. Berat, Djimsiti e Freuler. In evidenza in particolare lo svizzero che fotografa la sua bellissima compagna Alisa Menkovie.

Si trova anche lì Simone Verdi che attende il primo goal in campionato e che si rilassa con la fidanzata Laura Della Villa.

Quagliarella alle Maldive

Da tutta un’altra parte il mitico centravanti Fabio Quagliarella, che sta ricaricando le batterie per un campionato difficile, e che si trova alla Maldive con la sua compagna Debora Salvalaggio.

Lautaro Martinez in Argentina

Torna in patria, invece, l’eroe di Milano di questi mesi: Lautaro Martinez, i cui numeri sono pazzeschi, è in Argentina con la compagna Agustina Gandolfo.

Simeone e Giulia Coppini scelgono Parigi

Mentre l’attaccante del Cagliari, figlio d’arte e noto con in nome di Giovanni Simeone festeggia il Cagliari dei miracoli con la sua compagna Giulia Coppini a Parigi.

Bisoli del Brescia in montagna

Rispetta invece la tradizione nordica il capitano del Brescia Dimitri Bisoli che con la compagna parte per la montagna.