Stadio Meazza San Siro, storia e origine di un mito all’alba di una nuova vita

Stadio San Siro o Meazza: conosciamolo meglio, storia e origine di un mito

Piero Pirelli, presidente Rossonero nel 1925, decise e promosse l’idea per la costruzione di un impianto vicino al Trotto. Lo stadio San Siro venne costruito interamente a spese dell’allora patron Milanista, coadiuvato dall’ingegner Cugini e dall’architetto Stacchini. La capienza iniziale? Ben 35.000 persone! Mica poche per l’epoca.

Solamente un anno dopo, nel 1926 e più precisamente il 19 settembre, venne inaugurato l’impianto con un Derby amichevole tra Inter e Milan. Chi vinse? Beh, purtroppo i cuginastri per 6 a 3. Una delle loro poche soddisfazioni nei nostri confronti.

La proprietà rimase a Pirelli fino al 1935, anno in cui il Comune di Milano lo acquistò mantenendolo fino ad oggi. Non appena venne effettuato l’acquisto, il Comune, seguito dall’ingegner Bertera e dall’architetto Perlasca, ne portarono la capienza a ben 55.000 spettatori aggiungendo quattro curve e incrementando le tribune.

1941-1945: la seconda guerra mondiale ci trasferì di casa

Sicuramente uno tra i periodi più bui per l’Europa intera, riflesse i suoi effetti nefasti anche nel capoluogo lombardo. I milanesi, infatti, senza energia elettrica e senza la libertà di spostarsi in tranquillità per la città, furono costretti a non poter più raggiungere lo stadio San Siro con i tram dell’epoca. Motivo per cui, le gare del Milan si svolsero fino alla fine del conflitto presso l’Arena Civica. Nel 1947, invece, venne presa la decisione di dividere l’impianto anche con l’altra squadra di Milano: l’Inter. Sempre secondi nei nostri confronti.

1955: è stato l’anno della rivoluzione totale per lo stadio San Siro

L’ingegner Ferruccio Calzolari, coadiuvato dall’architetto Armando Ronca, decisero di aumentare drasticamente la capienza.

Inizialmente, grazie ad un secondo anello che invadeva le tribune subito sotto, si potè raggiungere l’incredibile portata delle 100.00 persone. Erano francamente troppe per la sicurezza dell’epoca e, a fronte di ciò, si decise di limitarne la capienza a “soli” 85.000 presenti. Una marea si per i tempi moderni, figuratevi per mezzo secolo fa. Durante questo ampliamento vennero anche aggiunti i famosissimi anelli a rampa che portano ai “piani” alti. Nel ’57, invece, venne installata l’illuminazione notturna e nel 1967 il tabellone luminoso.

1980: l’anno in cui San Siro venne intitolato alla memoria di Giuseppe Meazza

Giocò sia per l’Inter che per il Milan e si rese protagonista di due vittorie ai campionati mondiali con l’Italia. Secondo i massimi esperti calcistici resta il miglior giocatore italiano di tutti i tempi. Un mostro sacro. Il meglio di sè lo diede in nerazzurro, dove visse quattordici stagioni condite da vittorie su vittorie e record personali. Al Milan, invece, fu meno fortunato e, dal 1938 iniziò il declino a causa di infortuni vari. Il più importante fu quello al piede, chiamato anche sindrome del “piede gelato”. In pratica un ostruzione ai vasi sanguigni del piede ne limitava di tanto i movimenti, causando estremo dolore. Dopo due anni in Rossonero non fortunati, mentre noi ci chiamavamo “Milano” per motivi politici, passò poi alla Juventus per poi esaurire la carriera di nuovo all’Inter dopo essere passato per il Varese (campionato di guerra) e l’Atalanta.

1990: i mondiali, orgoglio e nuovo restyling per lo stadio Meazza

Motivo di grande orgoglio fu l’assegnazione dei mondiali del 1990 all’Italia. Per questo motivo, il Comune di Milano, decise di effettuare un nuovo intervento di modernizzazione dell’impianto. Terzo anello creato e posti coperti. Giancarlo Ragazzi ed Enrico Hoffer furono gli architetti artefici del progetto, mentre Leo Finzi fu l’ingegnere. Vennero anche coperti da plastiche i posti a sedere e si raggiunse la capienza di 85.700 persone. Il tutto con sicurezza e comfort aumentati per i partecipanti alle partite dagli spalti. Oltre a tutto questo subì modifiche anche l’impianto elettrico e di illuminazione e il nuovo Stadio San Siro venne inaugurato il 25 aprile del 1990 a ridosso dei Mondiali presto ospitati.

Anni 2000: per lo stadio Meazza di San Sito pochi pochi interventi, ma basilari

A causa dei paletti imposti dalla Uefa riguardo gli impianti che avrebbero ospitato le prossime competizioni, lo stadio subì alcune modifiche: calo della capienza a 80.018 posti, manto erboso sostituito nel 2011 e nel 2015 venne aggiunta la “ground box”. 140 poltroncine che permettono di assistere al match praticamente da bordo campo.

Poter pensare di demolire in due secondi un pezzo secolare di storia sì Milanese, ma sopratutto italiana sarebbe pura eresia. Prima di compiere uno scempio simile bisognerebbe pensarci bene. Sopratutto se anche all’estero lo stadio San Siro viene visto così:

” la prima volta che vedi lo stadio Giuseppe Meazza[…]è impossibile non avere un sussulto. Quando è illuminato, sembra un’astronave atterrata nella periferia milanese”

( The Times, 2009)

2019

03 Luglio: i progetti per il nuovo stadio sono in dirittura di arrivo

Ci siamo. Non oltre venerdi, Milan e Inter presenteranno il progetto tanto atteso dal Sindaco Sala. Da sempre contrario al nuovo impianto, ma che deve stare molto attento se non vuole perdere gli introiti derivanti da questo nuovo progetto. Insomma, sventolandogli sotto al naso le classiche banconote, scommettiamo che sarà ben contento del progetto?

Secondo infatti il Corriere dello Sport, Milan e Inter sono pronte. Una volta presentato il progetto a Palazzo Marino inizierà l’iter per la approvazione. Resta comunque in sospeso il discorso del design dell’impianto, mentre il via per i lavori non dovrebbe avere luogo prima di un anno e mezzo.

Dovesse Sala opporsi ancora, Milan e Inter han pronte il piano B. Realizzare l’impianto in un’altra zona che non sia limitrofa a San Siro e perchè no, magari non a Milano, facendo perdere, a questo punto giustamente a tutto il Comune, palate di milioni. Così son contenti a fare sempre i bastian contrari.

08 Luglio : gli Architetti internazionali si scagliano contro il progetto per il nuovo stadio

Ci siamo. Non solo a Milano ed in Italia il progetto per la demolizione di San Siro con la conseguente costruzione di un nuovo ( più piccolo ) impianto, fa discutere.

Tuttosport riporta, infatti, la notiza che l’Architets Declare, un gruppo di architetti mondiali uniti con lo scopo di favorire interventi eco-sostenibili, si sarebbe opposto con fermezza per bloccare i lavori. Citano ad esempio l’Arsenal che ha abbandonato Higbury lasciandolo però “in piedi” con una nuova destinazione d’uso. Una sorta di memoria per un monumento cittadino.

Da pazzi abbatterlo ” la demolizione di un edificio enorme per fare spazio ad uno più piccolo e’ abbastanza indifendibile come scelta di design. e’ da pazzi.

Questo è il comunicato emerso dagli Architetti internazionali.

Abbattere il campo più storico di Italia, al pari di un monumento è un’eresia, che venga ben pesata la questione prima di procedere.

10 Luglio, Presentato ufficialmente il progetto per il nuovo stadio San Siro

Ci siamo. Il primo, fondamentale, passo per la costruzione del nuovo impianto ha preso il via ufficialmente.

Il nuovo stadio dovrebbe essere costruito, stando a quanto presentato da Milan e Inter, nell’area dei parcheggi dell’attuale Meazza. Quest’ultimo verrà, secondo le due società ma non secondo l’attuale sindaco Sala, demolito. Ricordo che Sala non vuole “buttarlo giù” a causa della promessa fatta al comitato olimpico. Promessa che garantiva la cerimonia d’apertura nell’attuale Scala del Calcio.

Passiamo ai numeri, che poi son quelli che più interessano:

Capienza di 60.000 spettatori Proprietà del Comune con conseguente concessione alle due squadre Costi attorno ai 600-700 milioni di euro Realizzazione hotel e centro commerciale

Tutto questo dovrà essere messo al vaglio del Comune di Milano che, in caso di risposta affermativa, vedrà successivamente la formazione di un bando di architetti e non solo specializzati in costruzioni di impianti sportivi. Ricordiamo che il tempo delle autorizzazioni non è inferiore a 12 mesi e, se tutto andrà bene, il via dei lavori sarà nel 2021. Garantendo così la possibilità di usare il nuovo impianto, al posto del Meazza, durante le Olimpiadi del 2026.

18 Luglio Berlusconi dice la sua sull’eventuale abbattimento di San Siro

Poteva Berlusconi esimersi dal dire la sua? Certo che no. Un po’ per quello che ha dato a questo club ( stare sul tetto del mondo per anni ) un po’ per sua indole, eccolo che, puntuale come sempre, ci tiene a far sapere a tutti come la pensa:

“Sono assolutamente contrario, è nel cuore di tutti i milanesi, milanisti ed interisti, che hanno a cuore il calcio. E’ una cosa assurda solo pensarlo. Ne costruiscano un altro, lasciando su San Siro, con altre funzioni, in un’altra situazione che sia comoda da raggiungere. Ci sono state partite dove ho avuto richieste per 100 mila biglietti, 60 mila spettatori non basteranno. Come si fa a demolire un posto che ha fatto vibrare il cuore di nerazzurri e milanisti per decenni e dove abbiamo conseguito tante vittorie? Anche il cuore vuole la sua parte. Non ho alcun potere per oppormi e non ho ancora sentito il sindaco Beppe Sala, ma spero che il ragionamento e un po’ di romanticismo porti in questa direzione”.

Le persone potranno essere d’accordo o meno con questo pensiero, va detto però che è condivisibile. Ora vedremo nei prossimi mesi quale sarà lo sviluppo di tutta questa, intricata, vicenda.

1 Agosto è sfida a 4 per la costruzione del nuovo stadio

Ai 2 grandi gruppi americani, si sommano 2 nuove cordate milanesi. Vediamo chi sono.

Boeri e Progetto CMR nella lista con Hok e Populous. Quali sono i modelli da seguire? Quelli di Padova e Londa. Ecco che le 4 società in lizza dovranno presentare e dare forma sensata al masterplan per il nuovo Meazza.

Milano VS. Stati Uniti

Così si può riassumere, in maniera semplicistica, quanto sta avvenendo attorno alla costruzione del nuovo impianto.

Da una parte le società americane, Populous e Hok. Questi ultimi sono già autori del Mercedes Benz Stadium di Atlanta, l’impianto più grande al mondo per quanto riguarda la capacità di copertura dell’impianto con un metodo “a petali”. Lo studio italiano CMR, con Sportium, sono invece gli artefici degli impianti di Cagliari e Padova.

Populous, invece, è un gigante, un vero colosso. Pensate solo che hanno messo la “firma” su oltre 1000 impianti presenti nel mondo. Ad esempio Wembley ed il nuovo, spettacolare, impianto del Tottenham, sorto sulle ceneri del White Hart Lane.

Boeri è invece un archistar famoso in tutti il mondo, a Milano, ad esempio, è sua recente “invenzione” il bosco verticale.

Siamo ancora in fase embrionale, ma è certo che sarà uno di questi quattro colossi ad aggiudicarsi il lavoro.

A fronte di tutto ciò servirà come sempre il via libera del Comune di Milano. Questo è lo scoglio maggiore per far partire realmente i lavori.

I lavori urgono, da quest’anno levati oltre 2500 posti a causa della sicurezza

Ufficialmente è per garantire maggiore sicurezza e facilità di deflusso. Ufficiosamente, invece, si tratta di una prima manovra per evitare eventuali disastri. Le oscillazioni, anche se ritenute “normali” ci sono eccome e si avvertono senza necessità di strumenti al terzo anello. Motivo per cui verranno inseriti dei cubi di acciaio per limitarle e sarà presa, in via precauzionale, la decisione di calare di ben 2500 il numero dei seggiolini nelle varie “piccionaie”. Questo è quanto, in attesa del nuovo impianto.