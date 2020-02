Coronavirus: come cambia lo sport italiano?

Coronavirus: un nuovo modo di vivere lo sport

A questo punto. Ormai a una settimana dal famoso annuncio del paziente uno di Codogno. Si può dire che il famigerato coronavirus è arrivato anche in Italia. A oggi i casi confermati dalla protezione civile sono: 528 i contagi. 39 i guariti e 14 i morti.

E da domenica scorsa anche lo sport principale del paese, il calcio ne ha preso atto.

Recuperi partite serie A

Inter-Sampdoria di domenica sera è stata rinviata. Forse verrà giocata in maggio.

Atalanta-Sassuolo pure. Dovrebbe essere recuperata il 4 marzo.

Torino-Parma altrettanto e si giocherà probabilmente l’11 marzo e Verona-Cagliari stessa cosa.

Non mezza serie A, ma quasi.

Una botta pesante per i tifosi che amano il clima da stadio. Ma una serie di provvedimenti doverosi per evitare una strage di massa. Ed è positivo che gli italiani l’abbiano capito. Così come ampia comprensione sia venuta dai club e da tutto il sistema calcistico. Perché non si è fermata solo la serie A. Ma la serie B delle regioni che immediatamente hanno riportato casi positivi o negativi e contagi. Così come la Lega Pro e la serie dilettanti. Insomma quasi tutto l’universo calcistico professionale.

Coronavirus: ordinanza della regione

Domenica sera poi è arrivata l’ordinanza della Regioni (Lombardia, Veneto, Emilia, Piemonte ecc…) che imponeva a tutti i locali la chiusura entro le 18 dell’attività. Chiusura dei musei, dei luoghi di ritrovo di interesse culturale, chiusura delle scuole per tutta la settimana, la sospensione di eventi di qualunque natura e sospensione dei punti vendita nel centri commerciali sabato e domenica.

San Siro: stadi al chiuso e senza conferenza stampa

In più ordinava, a seguito di accordi con le autorità sportive, lo svolgersi delle partite successive al 23 febbraio solo e unicamente al chiuso. Quindi senza tifosi. Aggiungendo la non presenza dei giornalisti TV, web e carta stampata.

In più veniva deciso con l’accordo della società Inter (per esempio) che la conferenza stampa di rito sarebbe saltata.

Ed eccoci al punto. Non solo gli stadi sono stati chiusi e verranno chiusi per il prossimo weekend. Ma anche le conferenze stampa degli allenatori potrebbero non esserci più. Insomma, come dire, dura vita per i giornalisti. Perché agli stessi e a tutti gli operatori di settore veniva vietato anche l’accesso all’allenamento di rifinitura sempre allo stadio.

La domanda, da cui siamo partiti è proprio questa? Come cambia lo sport adesso? Ai tempi del coronavirus?

Non sappiamo per quanto tempo permarrà l’emergenza di trasmissione e rischio contagio. Quindi, facendo un’ipotesi anche logica, si potrebbe pensare a un arco di tempo che va da una settimana (dal 23 febbraio) a un mese. Sperando ovviamente che i dati della protezione civile siano confortanti.

Intanto per la prossima giornata, ci sono già una serie di partite che si giocheranno al chiuso.

Serie A: le partite al chiuso

Milan-Genoa – domenica 1 marzo alle 12:30

Udinese-Fiorentina – sabato 29 febbraio alle 18:00

Sassuolo-Brescia – domenica 1 marzo alle 15:00

Parma-SPAL – domenica 1 marzo alle 15:00

Juventus-inter – domenica 1 marzo alle 20:45

Sampdoria – Hellas – lunedì 2 marzo alle 20:45

Le partite sono state prescelte in base ai numeri di contagi e focolai delle regioni. Quindi in questo caso si ritiene che solo Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Piemonte siano ancora zone pericolose.

Decisione di gran sacrificio, ma doverosa. Non si sa se la stampa, come accaduto a San Siro, non potrà far parte del pubblico.

Resta il fatto che le novità negative portate in Italia dal coronavirus rischiano di cambiare il nostro modo di vedere lo sport.

Anche perché, non si sa, se sarà concesso di ritrovarsi nei bar a vedere le partite.

Che poi, in questo momento in tutte le città collegate a queste regioni, c’è davvero poca voglia di ritrovarsi. Si ha, paradossalmente, perfino paura che un nostro amico possa diventare il nostro nemico. Perché questo, psicosi o meno, è un nemico invisibile.

E senza le conferenze stampa si alimenteranno meno polemiche. Ma non si avrà nemmeno più materiale da poter utilizzare sui social e sui media. Resta anche il dubbio se saranno effettuate interviste post-gara.

Per non parlare poi, delle squadre e degli allenatori avversari. Il Ludogorets stasera tornerà subito in Bulgaria. Quindi anche per i talk-show e le stampa sarà non semplice trovare gli argomenti sportivi di cui parlare. Insomma, per quanto, non si sa, ma il calcio per un po’ sarà tutto un altro sport nazionale.

Gli altri sport: annullate partite di basket, volley e altro

Ci sono, invece, altri sport dove addirittura si è deciso per annullare l’intera giornata di campionato. E’ accaduto nella pallavolo di serie A maschile e femminile. Così come la Lega di basket si è adeguata a posticipare la giornata.

La stagione ciclistica e motoristica hanno dato ancora un po’ distanti dagli sviluppi attuali. Per cui si stanno vagliando ipotesi di modifiche dei percorsi o di variazioni del calendario.

Rimborsi biglietti: e cosa resta ai tifosi?

Detto che, lo ribadiamo ancora, i provvedimenti presi, pur limitando molto le nostre libertà, sono necessari. E forse andrebbero prolungati, anziché accorciarli, anche a un periodo maggiore di una settimana. Resta da capire cosa resta dei poveri tifosi.

Certo, se pensiamo a 70.000 persone insieme, fra cui basta uno o due che possono contagiare, ci rendiamo conto di cosa possa accadere in una giornata di sport. Perché, ricordiamolo, se mai ce ne fosse bisogno, questo tipo di influenza non ha alta mortalità, ma rapidissima contagiosità.

Dunque, per la prima volta, i tifosi si trovano esclusi dal mondo del calcio. Infatti, non vogliano pensare quanto sarà inverosimile e forse triste vedere domenica le partite in TV con gli stadi vuoti. Risulterà più o meno come assistere a un allenamento. Al solo pensare a uno cosa simile, fa impressione. Roba da nemmeno calcio da agosto.

Nel frattempo sorge ora, in accordo o meno con l’Antitrust, come avverranno i rimborsi dei biglietti.

Rimborsi biglietti tifosi Juventus -Inter

La Juventus per esempio ha già comunicato che nè per i suoi abbonati nè per gli ospiti ci sarà alcun rimborso. Questo perché il club non prevede questa modalità, se la partita si gioca a porte chiuse, per volontà delle autorità sportive o pubbliche. L’Antitrust non è molto d’accordo su questa linea, ma per ora non ci sono novità.

Rimborso biglietti tifosi Milan-Genoa

Il Milan, invece, se verrà confermata la chiusura dello stadio ai tifosi, rimborserà i tagliandi rossoneri, mentre il Genoa non rimborserà quelli rossoblù.

Rimborso biglietti Parma-SPAL

Anche la società rossoblù rimborserà i biglietti dei propri tifosi. La SPAL invece per clausole simili a quelle della Juventus non rimborserà.

Rimborso biglietti Sassuolo-Brescia

La squadra neroverde rimborserà soltanto i propri tifosi e non gli ospiti. Anche il Brescia non prevede rimborsi da accordi firmati.

Rimborso biglietti Udinese-Fiorentina

La squadra friulana rimborserà solamente gli abbonati bianconeri. La Fiorentina dovrebbe rimborsare i propri tifosi da regolamento firmato.

Rimborso biglietti Sampdoria-Hellas

La squadra genovese non prevede rimborso della sfida. Anche i veronesi per i singoli biglietti dovrebbero prevedere il rimborso.

Insomma, per qualche tifoseria, oltre la beffa si rischia il danno. E di questi tempi i danni economici sono ad ogni modo perdite di non poco conto.

Speriamo che l’Antitrust e gli organi sportivi intervengano quanto prima!

Juventus-Inter: in chiaro

Pare che di fronte a un’emorragia di sport dal vivo di questo tipo, ci sia però una notizia positiva. Juventus-Inter, big match della prossima giornata e forse anche altre sfide potrebbero esser emesse in chiaro. Quindi non solo le emittenti Sky e DAZN, ma anche TV 8 per Juventus-Inter e forse pure la RAI. Almeno, cos’, si dà un minimo di contento anche ai tifosi.

In conclusione vi ricordiamo che ci sono delle norme base da rispettare per aiutare noi stessi e gli altri. In questo momento, passione sportiva o meno, dobbiamo avere il coraggio di starcene tutti un po’ in quarantena. Poi, si tornerà, alla vita di prima. Almeno, noi di Tifoblog, vogliamo crederlo!