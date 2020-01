L’Empoli Ladies batte il Milan di Ganz e regala la sorpresa della giornata

La Juventus vola

La Juventus vola ed è Campionessa di inverno battendo 5-1 il Tavagnacco con reti di Cernoia, Girelli, Rosucci, Alves e Zamanian. Grande prova di carattere delle bianconere che stanno dominando la classifica della Serie A di calcio femminile con 31 punti in 11 partite: 10 vittorie e 1 pareggio per la squadra allenata da Rita Guarino che non sta incontrando rivali in questo campionato. Ora ha 6 punti sulla Fiorentina, 7 sulla Roma e 11 sul Milan che ha una partita in meno.

Qui Fiorentina: Ilaria Mauro bomber

Ilaria Mauro continua a guidare la viola al tentativo di remuntada nei confronti delle bianconere. Ecco l’ennesima doppietta per la trentunenne di Gemona del Friuli. La Fiorentina batte 4-1 l’Orobica e continua a tenere testa alle bianconere nella lotta allo scudetto. Le altre segnature sono state realizzate da De Vanna e dalla spagnola Paloma Lázaro, 26 enne, subentrata nella ripresa.

La Roma terza forza con Manuela Giugliano

La Roma si conferma terza forza del campionato grazie alle prestazioni di Manuela Giugliano che sta guidando la squadra in questo ottimo campionato da parte delle giallorosse. Nel 3-0 al Pink Bari le altre due segnature sono state realizzate da Thomas e Bonfantini. La Roma è ad un punto dalla Fiorentina e nel prossimo turno andrà a Milano contro il Milan di Maurizio Ganz pronta a vendicare il 3-0 subito all’andata.

Il Milan: serve continuità

Al Milan di Maurizio Ganz serve continuità. L’Empoli sorprende le rossonere con due reti di Prugna e Di Guglielmo. Il Milan costruisce tanto ma sotto porta non è spietato e trova il goal solo all’89° con Tucceri-Cimini. Alle rossonere serve un cambio di passo per riuscire ad avvicinarsi alla Juventus o ritrovare il secondo posto che può essere un ottimo risultato per questa stagione di transizione.

L’Inter: scialbo 0-0

Contro un Florentia in crescita, le nerazzurre non trovano la vittoria. Nel secondo tempo va in campo anche Regina Baresi per cercare di spronare le compagne che però non trovano i 3 punti scacciacrisi. Nel prossimo turno le nerazzurre andranno a Verona per cercare di risalire la classifica che le vede all’ottavo posto con 12 punti seguite proprio dalle gialloblu scaligere.

Risultati:

11a GIORNATA

INTER MILANO WOMEN – FLORENTIA SAN GIMIGNANO 0-0

MILAN WOMEN – EMPOLI LADIES 1-2

OROBICA BERGAMO – FIORENTINA WOMEN’S 1-4

PINK BARI – ROMA WOMEN 0-3

SASSUOLO CALCIO FEMMINILE – HELLAS VERONA WOMEN 4-1

TAVAGNACCO FEMMINILE – JUVENTUS WOMEN 1-5

Classifica

Calendario 12a giornata

SABATO 18 GENNAIO h 12.00

HELLAS VERONA WOMEN – INTER MILANO WOMEN

SABATO 18 GENNAIO h 14.30

SASSUOLO CALCIO FEMMINILE – PINK BARI

TAVAGNACCO FEMMINILE – OROBICA BERGAMO

DOMENICA 19 GENNAIO h. 12.30

EMPOLI LADIES – JUVENTUS WOMEN

DOMENICA 19 GENNAIO h. 12.30

FIORENTINA WOMEN’S – FLORENTIA SAN GIMIGNANO

LUNEDI 20 GENNAIO h. 12.30

MILAN WOMEN – ROMA WOMEN

In questo turno della Serie A quindi diverse sfide interessanti: la Juventus affronta la sorpresa Empoli Ladies e ne testerà la continuità contro le grandi. L’Inter aprirà il turno cercando la vittoria a Verona. Molto bello il derby toscano tra Fiorentina e Florentia. Da seguire anche il Sassuolo calcio femminile che sta trovando continuità e potrebbe avvicinarsi alle grandi.

Chiuderà Milan-Roma, una bellissima sfida per il terzo posto della Serie A di calcio femminile, un campionato appassionante che sta conquistando i cuori delle tifose e dei tifosi di calcio dall’Italia e non solo.

Foto: Empoli Ladies FBC – Tuttocampo (classifica)