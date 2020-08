Aggiornamenti modifiche calendario sport 2020

A causa del Coronavirus, molti eventi stanno cambiando calendario. Leggi per ogni sport le modifiche aggiornate!

Tennis 2020: nuovo calendario

Il tennis è appena ripartito dal torneo su terra rossa di Palermo. Giocano le tenniste, mentre i tennisti ripartiranno dal 14 agosto. Il primo è l’ATP 500 a Washington con il “Citi Open“. Segue poi per gli US Open dal 21 agosto dal nome “Western & Southern Open” sia maschile che femminile.

Cancellati i prestigiosi Wimbledon e sulla terra rossa Montecarlo, Madrid, Barcellona e Gstaad. A livello mondiale, invece, Masters 1000 di Shangai e l’Open di Pechino.

Il Roland Garros è stato spostato al 27 settembre. Il torneo di Roma (Internazionali d’Italia) è stato al 20 settembre.

Nuovo calendario ATP e WTA 2020

3 agosto WTA International Palermo (femminile)

10 agosto WTA International da definire (femminile)

14 agosto ATP 500 Washington (maschile)

21 agosto Western & Southern Open (a New York, maschile e femminile)

31 agosto-13 settembre US Open (maschile e femminile)

7 settembre WTA International Istanbul (femminile)

8 settembre ATP 250 Kitzbuehel (maschile)

13 settembre Masters 1000 Madrid (maschile e femminile)

20 settembre Internazionali d’Italia Roma (maschile e femminile)

27 settembre-11 ottobre Roland Garros (a Parigi, maschile e femminile)

5 ottobre WTA International Seoul (femminile)

12 ottobre WTA Premier Mandatory Pechino (femminile)

19 ottobre WTA Premier5 Wuhan (femminile)

19 ottobre WTA International Nanchang (femminile)

26 ottobre WTA Premier Zhengzhou (femminile)

26 ottobre WTA International da definire (femminile)

2 novembre WTA Premier Mosca (femminile)

2 novembre WTA Premier Tokyo (femminile)

9 novembre WTA Finals (a Shenzhen, femminile)

16 novembre WTA Elite Trophy (a Zhuhai, femminile)

23 novembre WTA International a Guangzhou (femminile)

Campionati Italiani Assoluti: inizio 20 giugno

All’epoca del Covid e mentre tutto il tennis più blasonato attende metà luglio, quello italiano riparte o è meglio è riparte da Todi. Da qui prenderanno via il 20 giugno fino al 28 i Campionati Italiani Assoluti ideati da Marcello Marchesini.

L’organizzazione prevede 5 tornei con i migliori giocatori italiani a disposizione,ma Fognini non ci sarà. È un torneo combined con il maschile fatto da 32 giocatori e il femminile da 16 giocatori. Il Settore Tecnico della Federazione disporrà di 4 wild card.

Si giocherà al meglio dei tre set e il quarto, se necessario, sarà al tie-break ai dieci punti.

Per ora ci saranno solo gli atleti, perché il divieto al pubblico permane.

Dove vedere in streaming TV i Campionati Italiani Assoluti

Tutto il torneo è trasmesso in diretta dal canale satellitare e V Supertennis TV

Eventi sportivi 2020: calendario ciclismo e motori

Da qualche giorno è stato poi modificato dall’UCI il calendario 2020, con tantissime sorprese fra date a sorpresa e rinvii! La nostra sezione apposita vi informa di tutto!

Se siete appassionati di motori, sia due che quattro ruote, ecco una lista delle novità principali del 2020.

Beach volley: i nuovi eventi dal 2021/2022

Passiamo ora a parlare di volley, beach, basket e tanti altri sport!

La notizia ormai ufficiale è che la stagione del Beach Volley non ci sarà! Ormai si pensa già al prossimo anno.

Le Olimpiadi, come ben vi abbiamo spiegato poco tempo fa, sono slittate al 2021. Fra i criteri per qualificarsi restano quello del ranking olimpico con proroga fino al 13 giugno 2021 e la Continental Cup, che è prorogata fino al 27 giugno 2021.

Le finali della Coppa saranno poi fra il 21 e 27 giugno.

Quindi, come un domino, si sono spostati anche i Campionati Mondiali del Mondo in programma a Roma. Il mese sarà quello di giugno!

Situazione eventi pallavolo 2020

CEV: fine delle competizioni internazionali di pallavolo e beach

Ieri la CEV ha deciso che le competizioni internazionali per il 2019/20 non ci saranno più. La crisi sportiva portata dal rischio emergenza sanitaria europeo ha portato la federazione internazionale di pallavolo a questa decisione. Ricordiamo che in Italia la stagione era già preventivamente stata concordata.

Anche la stagione del beach volley è da considerarsi mai aperta. Poiché ieri è stato deciso per l’annullamento totale

FIPAV: fine dei campionati senza vincitori

La Federazione Italiana di Pallavolo prende la stessa decisione di quella del basket. Di fronte alle date incerte per la ripresa delle partite regolamentari, si passa alla decisione più drastica e definitiva: niente playoff, niente playout e niente scudetto. Finisce qui la stagione di pallavolo nazionale. Non solo per la Superlega, per la Serie A femminile, ma per tutte le categorie minori. Regionali e territoriali.

FIP: annulla la Lega di basket e non solo

A differenza del mondo calcio e calcio internazionale, in cui, ora oggi non si sa cosa accadrà, il mondo del basket italiano ha già deciso: finisce qui! La Lega di basket della serie A e la federazione italiana, così come hanno fatto rugby e hockey, non considerano alcun rinvio. La crisi da coronavirus porta a una sola soluzione: annullare tutto.

Così il comunicato della FIP: “constatata la permanente emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale e Considerato che dai DPCM e dalle Ordinanze emesse, fino a questo momento, dal Governo e dalle Regioni non emergono date certe circa la possibilità di ripresa dell’attività sportiva in condizioni di totale sicurezza” ha deciso di “dichiarare conclusi i due campionati“.

Chiuse senza assegnazione di scudetto e altro Serie A, A2, serie B, A1 e A2 femminile.

Come ribadito da Petrucci ieri: lo scudetto non verrà assegnato. Adesso la FIP spera che i club, con buon senso, non si prodighino per contestare la decisione.

E aggiunge, sempre il presidente che i giocatori di cittadinanza straniera hanno fatto ritorno in patria, con il consenso delle società.

La motivazione su cui è stata presa la decisione è, come riportato da Repubblica ieri, la seguente: “Non si può pensare che si svolgano gare di basket sul territorio nazionale, ed in particolare nelle zone geografiche più colpite dall’epidemia. Dal Governo, dalle Regioni e dalla scienza, inoltre, arrivano precise e stringenti indicazioni che riguardano il distanziamento sociale. Misure impossibili da attuare per uno sport di contatto come la pallacanestro”.

E aggiunge: “E’dovere, quindi, della FIP (la conosci la storia della FIP?) assumere ogni iniziativa che possa tutelare le proprie affiliate ed i propri tesserati. Dichiarare conclusa l’attuale stagione sportiva permette ai club ed ai tesserati di adottare tutti quei comportamenti necessari ad evitare ulteriori costi da sostenere in assenza di attività. La FIP ritiene di adottare questo provvedimento anche in considerazione dell’impossibilità di disputare le gare alla presenza di migliaia di appassionati, patrimonio fondante del movimento cestistico italiano”.

Olimpiadi: rinviate ufficialmente al 2021 – Ecco le date

E così, anche per tutelare la salute di tutti gli atleti, è stato deciso ufficialmente, dopo mille tentennamenti, che quest’anno saltano. Come gli Europei, di cui vi abbiamo detto, e come probabilmente accadrà per la Copa America. Abbiamo visto infatti i rischi per gli atleti (qui l’elenco dei giocatori colpiti dal Covid-19) e per i paesi o meglio nazione stesse.

Scelta da ritenere razionale e sportivamente corretta. Così, se il 2020 sarà l’anno in cui tutto è saltato o rinviato, di contro ci aspettiamo un 2021 foriero di grandi novità!

Così la telefonata fra Shinzo Abe, premier del Giappone, e il presidente del CIO, Thomas Bach, ha rotto gli indugi! Niente rinvio ad agosto o settembre.

Shinzo Abe e il presidente del CIO Back stanno pensando alle date probabili dell’evento olimpico che è slittato. Le date possibili sul banco delle ipotesi sono queste:

Inizio 23 luglio 2021 – Fine l’8 agosto 2021.

Calcio – eventi 2020: ancora incerti

Euro 2020 rinviato di un anno

Euro 2020 diventa Euro 2021. Si giocherà dall’11 di giugno all’11 di luglio e dovrebbe restare nel format itinerante.

Ad annunciarlo è stato su twitter la Federcalcio norvegese pochi minuti fa.

Qualificazioni Europei Under 21: le date

Le qualificazioni agli Europei Under-21 saranno in tre date:

9 settembre – Svezia/Italia con sede da definire

9-11 ottobre – Islanda/ Italia con sede da definire

14-18 ottobre – Irlanda/Italia con sede da definire

Calendario Nations League 2020

Ci siamo il 3 marzo scopriremo dove verrà collocata l’Italia nella nuova Nations League 2020/21.

Nations League 2020-21: il girone dell’Italia

La Nations League che partirà a settembre (più sotto le date del calendario) vede l’Italia nel primo girone della Lega A con Polonia, Bosnia e Olanda.

Nations League: criteri e novità

In particolare resta la suddivisione in 4 fasce: Lega A, B,C e Lega D. Le partite passano da 138 a 162. 16 squadre saranno inserite fra le Leghe A, B e C. Le restanti nella composita Lega D.

Ciascuna Lega sarà suddivisi in 4 gironi da 4. Come prima, le vincitrici dei gironi accederanno alle fasi finali e ci sarà una nazione ospitante. Le ultime retrocederanno in Lega B. Due squadre della Lega C retrocederanno in D per la terza edizione del 2022/23. Eliminazione che sarà determinata dai play-out fra le 4 quarte dei gironi di C.

La Lega A prevede Portogallo, Olanda, Inghilterra, Svizzera, Belgio, Francia, Spagna, Italia, Bosnia, Ucraina, Danimarca, Svezia, Croazia, Polonia, Germania e Islanda.

La grande novità sarà che l’ultima giornata della Lega si giocherà in contemporanea.

Prima giornata: 3-5 settembre

Seconda giornata: 6 – 8 settembre

Terza giornata: 8-10 ottobre

Quarta giornata: 11-13 ottobre

Quinta giornata: 12-14 novembre

Sesta giornata: 15-17 novembre

Fase finale:2-6 giugno 2021

Eventi Volley 2020

Dopo l’annullamento del torneo italiano maschile e femminile italiano e dopo le coppe internazionali CEV, si attendono informazioni nuove sulle possibilità o meno delle gare di Nations League.

Supercoppa Italiana volley e Mondiale per club volley

Da ottobre riprenderà la serie A femminile e maschile e poi si appronteranno altre due coppe: La Supercoppa Italiana con data e sede da valutare e il Mondiale per Club anche questo ancora incerto per palazzetto e data.

Eventi basket maschile 2020

Sospeso il campionato italiano di basket, si attendono decisioni sull’Eurolega.

In America l’NBA All Star Weekend sarà il 14-16 febbraio.

L’NBA invece partirà dal 5 e chiuderà il 7 giugno.

Infine le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo si giocheranno in varie sedi fra il 23 e il 28 giugno.

Dopo le Olimpiadi scatteranno le qualificazioni per gli Europei del prossimo anno. Si comincia nei giorni 27-29 novembre in una sede da definire fra Italia e Macedonia del Nord. Secondo round sarà o in Russia o in Italia in un periodo da definire.

Eventi rugby 2020: annullate le competizioni di rugby italiane

Oggi il Consiglio Federale Italiano di Rugby ha deciso di sospendere e annullare tutte le partite e le competizioni di rugby italiano! Sostanzialmente la stagione del rugby finisce oggi!

Ora vediamo cosa accadrà per la Nazionale italiana e per tutte le competizioni mondiali.

Restano annullate le sfide di Super Rugby

Anche il rugby internazionale si arrende al diffondersi micidiale del Covid-19.

Non si sa se la Top 12 avrà la finale fra il 30 e 31 maggio in sede da definire e la rugby pro 14 avrà la finale a Cardiff fra il 20 e il 21 giugno.

Eventi Sport invernali 2020: sci, sci freestyle e bob

Si parte quasi subito, meno di un mese e dopo le imprese recenti del nostro Dominik Paris, che ha sfiorato l’impresa mondiale. A fine mese entrano in scena i migliori scenari degli sport invernali: salto con gli sci, sci, sci freestyle, combinata, super G e bob.

Eventi gare salto con gli sci 2020

1-2 febbraio: Coppa del Mondo a Sapporo, in Giappone e a Oberstdorf, in Germania.

8-9 febbraio: Coppa del Mondo femminile a Wilingen, in Germania e a Hinzenbach, in Austria.

15-16 febbraio: Coppa del Mondo a Tauplitz, in Austria.

22-23 febbraio: Coppa del Mondo femminile a Ljubno, in Slovenia.

29 febbraio- 1 marzo: Coppa del Mondo a Lahti, in Finlandia.

7-8 marzo: Coppa del Mondo a Oslo, in Norvegia. Il giorno dopo invece prenderanno il via le gare femminili (8-9).

10 marzo: Coppa del Mondo a Lillehammer, in Norvegia. Fra il 10 e l’11 la sessione femminile.

12 marzo: Coppa del Mondo a Trondheim, in Norvegia. Il femminile sarà fra il 12 e il 14.

14-15 marzo: Coppa del Mondo a Vikersun, in Norvegia maschile e a Niznij Tagil, il femminile in Russia.

20 marzo: Mondiali di volo a Planica, in Slovenia.

21-22 marzo: Coppa del Mondo a Cajkovskij in Russia.

Coppa del Mondo di sci a Cortina – rinviata

Anche lo sci deve adeguarsi alla situazione Coronavirs e così anche qui iniziano i rinvii o gli annullamenti. Nel caso specifico la Coppa del Mondo che doveva farsi a Cortina, da 16 al 22 marzo è annullata!

Aggiornamento Kvitfjell 2020: Coppa del Mondo di sci

Annullata anche la gara di Kvitfjell per rischio Coronavirus

Eventi gare sci freestyle 2020

29 gennaio – 1 febbraio: Coppa del Mondo per gli halfpipe e slopestyle a Mammoth in Usa.

31 gennaio- 1 febbraio: Coppa del Mondo per skicross a Megeve, in Francia.

1-2 febbraio: Coppa del Mondo per moguls a Calgary, in Canada.

6-9 febbraio: Coppa del Mondo per moguls e aerials a Deer Valley, in USA.

7-9 febbraio: Coppa del Mondo per skicross a Feldberg, in Germania.

12 -23 febbraio: Coppa del Mondo per halfpipe, slopestyle a Calgary, in Canada.

15-16 febbraio: Coppa del Mondo per aerials a Tiblisi, in Georgia.

22 febbraio: Coppa del Mondo per aerials a Raubichi, in Bielorussia.

22-23 febbraio: Coppa del Mondo per skicross a Sunny Valley, in Russia.

22-24 febbraio: Coppa del Mondo per moguls a Tazawako, in Giappone.

28 febbraio – 1 marzo: Coppa del Mondo per i Big Air a Destne, in Repubblica Ceca. E poi Coppa del Mondo per aerials a Almaty, in Kazakhstan.

7 -8 marzo: Coppa del Mondo per moguls e aerilas a Krasnoyark, in Russia.

13-15 marzo: Coppa del Mondo per moguls a Idre Fjall, in Svezia.

14-15 marzo: Coppa del Mondo per skicross a Veysonnaz, in Svizzera.

19 – 22 marzo: Coppa del Mondo per slopestyle a Silvaplana, in Svizzera.

Eventi snowboard 2020: annullato Winterberg

11-12 gennaio: Coppa del Mondo per categoria parallelo a Scuol, in Svizzera.

14-17 gennaio: Coppa del Mondo per il parallelo a Bad Gastein, in Austria.

13-19 gennaio: Coppa del Mondo per gli halfpipe e slopestyle a Laax, inSvizzera.

18-19 gennaio: Coppa del Mondo per il parallelo a Rogla, in Slovenia.

22-26 gennaio: Coppa del Mondo per slopestyle a Seiser Alm, in Trentino Alto Adige.

24-26 gennaio: Coppa del Mondo per snowboardcross a Big White, in Canada.

26 gennaio: Coppa del Mondo per il parallelo a Piancavallo, in Friuli Venezia Giulia.

30 gennaio – Coppa del Mondo per halfpipe e slopestyle a Mammoth, in Usa.

13-16 febbraio: Coppa del Mondo per halfpipe e slopestyle a Calgary, in Canada.

22-23 febbraio: Coppa del Mondo a PyeongChang , in Corea del Sud.

29 febbraio- 1 marzo: Coppa del Mondo per il parallelo a Blue Mountain, in Canada.

6-7 marzo: Coppa del Mondo per snowboardcross in Sierra Nevada, Spagna.

14-15 marzo: Coppa del Mondo per il parallelo a Winterberg, in Germania – Annullato

15-22 marzo: Coppa del Mondo per snowboardcross a Veysonnaz, in Svizzera.

20 -22 marzo: Coppa del Mondo per slopestyle a Splindleruv-Mlyn, in Repubblica Ceca.

Eventi gare sci alpino, sci di fondo e combinata 2020: annullate Are e Kranjska Gora

9-12 gennaio: Coppa del Mondo per combinata nordica in Val di Fiemme.

24-26 gennaio: Coppa del Mondo per combinata nordica a Oberstdorf, in Germania.

30 gennaio- 2 febbraio: Coppa del Mondo per combinata nordica a Seefeldm in Austria.

1-2 febbraio: Sci Alpino maschile, discesa e gigante a Garmisch-Partenkirchen in Germania. Mentre in Russia, a Rosa Khutor ci sarà il femminile sempre discesa e superG.

7-9 febbraio: Coppa del mondo per combinata nordica a Otepaeae in Estonia.

8-9 febbraio: Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile sia discesa che superG a Garmisch-Partenkirchen, in Germania. A Chamonix, in Francia invece Coppa del Mondo per slalom e parallelo. A Falun, in Svezia, per la Coppa del Mondo ci sarà lo sci di fondo per spint tecnica classica (15.30 km, tecnica libera).

15-16 febbraio: Coppa del Mondo per Sci Alpino (discesa e superG) a Yanqing, in Cina. Sempre in quei giorni lo Ski Tour in località da definire.

15-23 febbraio: Coppa del Mondo per Sci Alpino (gigante e slalom) a Maribor, in Svezia.

21-23 febbraio: Coppa del Mondo per combinata nordica a Trondheim, in Norvegia.

22-23 febbraio: Coppa del Mondo Sci Alpino (gigante e slalom) a Naeba, in Giappone. Il femminile per discesa e combinata a Crans Montana, in Svizzera.

28 febbraio-1 marzo: Coppa del Mondo per combinata nordica a Lahti, in Fiinlandia.

29 febbraio – 1 marzo: Coppa del Mondo maschile di superG e combinata a Hinterstoder, in Austria. La femminile, con superG e combinata, a La Thuile, in Valle D’Aosta. Per lo sci di fondo, invece, Coppa del Mondo per staffetta (10 km – 15 km, tecnica classica) a Lahti, in Finlandia.

4-8 marzo: Coppa del Mondo per sci di fondo femminile (sprint tecnica classica) a Drammen, in Norvegia.

6-7 marzo: Coppa del Mondo per combinata nordica a Oslo, in Norvegia.

7-8 marzo: Coppa del Mondo maschile per discesa e superG a Kvitfjell, in Norvegia. Per il femminile, gigante e slalom, a Ofterschwang, in Germania. Per lo sci di fondo (30 km – 50 km, tecnica classica) a Oslo, in Norvegia.

12-15 marzo: Coppa del Mondo femminile per parallelo, gigante e slalom ad Are, in Svezia – Annullata

14-15 marzo: Coppa del Mondo maschile per gigante e slalom a Kranjska, in Slovenia – Annullata.

19 marzo: Coppa del Mondo per Sci Alpino – Le Finali a Cortina D’Ampezzo.

20-22 marzo: Coppa del Mondo per Sci di fondo – Le Finali a Canmore, in Canada.

Eventi gare bob e slittino 2020

3-12 gennaio: Coppa del Mondo di bob a Winterberg, in Germania.

10-12 gennaio: Coppa del Mondo di bob a La Plagne, in Francia.

17-19 gennaio: Coppa del Mondo di bob a Innsbruck, in Austria.

24-26 gennaio: Coppa del Mondo di bob a Koenigsse, in Germania.

30 gennaio – 2 febbraio: Coppa del Mondo di bob a St. Moritz, in Svizzera.

14-16 febbraio: Coppa del Mondo di bob (valido per gli Europei) a Sigulda, in Lettonia.

15-16 febbraio: Mondiali di slittino a Sochi, in Russia.

18-19 febbraio: I Mondiali di bob ad Altenberg, in Germania.

Eventi sfide hockey sul ghiaccio 2020 – Stagione finita

Tutti gli eventi di hockey sono conclusi da pochi giorni. La stagione si è conclusa, dopo la crisi causata dal Coronavirus.

In attesa di definire le tappe e le sedi degli Euro Ice Hockey Challenge, ecco gli eventi di hockey più prestigiosi.

28 febbraio – 1 marzo: Coppa Italia – Final Eight a Meranarena a Merano.

Aprile (in date da definire): i playoff di EBEL e l’Alps League in varie sedi da definire.

9-13 aprile: Euro Hockey League Final di hockey su prato in Gran Bretagna.

8-25 maggio: Mondiali di hochey sul ghiaccio in Svizzera.

23 maggio – 6 giugno: finale scudetto al meglo delle 5 partite.

18-24 luglio: Europei di hockey su pista in Francia, a La Roche Sur Yon.

27 settembre – 4 ottobre: Europei Under 19 a Vercelli.

Eventi gare nuoto e tuffi 2020 – Tutti gli eventi annullati

5-8 giugno: Grand Prix a Kuala Lumpur in Malesia.

6-7 giugno: World Series per nuoto di fondo a Budapest.

12-14 giugno: nuoto sincronizzato per le World Series a Ypsillant, in USA.

13-14 giugno: nuoto di fondo per le World Series a Setubal, in Portogallo.

17-22 giugno: Gran Prix al Cairo, in Egitto.

20 giugno: World Series per il nuoto sincronizzato a Windsor, in Canada.

26 giugno-5 luglio: il Trofeo Sette Colli a Roma.

3-11 luglio: Grand Prix a Bolzano.

19 luglio-1 agosto: nuoto di fondo per le World Series a Lac. St. Jean, in Canada.

25 luglio: i Campionati Assoluti Italiani Open a Roma.

31 agosto- 6 settembre: nuoto di fondo per le World Series a Ohrid, in Macedonia del Nord.

2-8 settembre: nuoto di fondo per le World Series a Chun’An, in China.

19-20 settembre: nuoto di fondo per le World Series a Nantou, in Taiwan.

3-20 dicembre: Mondiali di nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

Eventi pallanuoto 2020

A seguito della crisi causata dal Covid-19 la Federazione Italia di Pallanuoto ha annunciato che tutti i campionati professionistici sono annullati per quest’anno: senza titolo di campione d’Italia e senza retrocessioni. Bloccate anche le promozioni.

La cosa vale per Serie A1, A2 e B. Quindi il prossimo anno in A1, A2 e B parteciperanno 14 squadre per il maschile e 10 per il femminile.

Eventi scherma 2020

10-12 gennaio: Coppa del Mondo sciabola maschile e femminile – spada maschile (Heidenheim in Germania) e femminile (La Havana).

24-26 gennaio: Coppa del Mondo spada maschile e femminile a Doha (Qatar).

7-9 febbraio: Coppa del Mondo fioretto femminile a Torino e fioretto maschile (da assegnare) e Coppa del Mondo spada femminile a Barcellona e spada maschile a Vancouver (Canada).

21-23 febbraio: Coppa del Mondo fioretto femminile e fioretto maschile al Cairo – Coppa del Mondo sciabola maschile a Varsavia (Polonia).

6-8 marzo: Coppa del mondo sciabola femminile ad Atene (Grecia) e sciabola femminile a Padova. Coppa del Mondo spada femminile e maschile a Budapest.

13-15 marzo: Coppa del mondo fioretto maschile e femminile a Anaheim in USA.

20-22 marzo: Coppa del Mondo sciabola femminile a Sint Niklaas in Belgio, sciabola maschile a Budapest – Spada femminile a Suzhou in Cina e maschile a Buenos Aires.

24-26 aprile: Coppa del mondo sciabola femminile e maschile a Seoul in Corea del Sud.

1-3 maggio: Coppa del mondo fioretto femminile a Tauber in Germania e maschile a San Pietroburgo in Russia. Poi Coppa del mondo spada femminile e maschile a Cali in Colombia.

8-10 maggio: Coppa del mondo sciabola femminile a Tunisi e maschile a Madrid.

15-17 maggio: Coppa del mondo fioretto femminile e maschile a Shangai in Cina – Coppa del mondo spada femminile a Dubai (Emirati Arabi Uniti) e maschile a Parigi.

22-24 maggio. Coppa del mondo sciabola femminile e maschile a Mosca.

17-22 giugno: Europei a Minsk in Bielorussia.

Gare atletica leggera 2020

Dopo gli eventi di gennaio, le grandi gare tornano a febbraio.

4 febbraio: World Indoor Tour a Dusseldorf, in Germania.

8 febbraio: World Indoor Tour a Torun, in Polonia.

15 febbraio: World Indoor Tour a Glasgow.

19 febbraio: Wolrd Indoor Tour a Lievin, in Francia.

21 febbraio: World Indoor Tour a Madrid.

22-23 febbraio: Campionati Italiani Indoor ad Ancona.

1 marzo: Maratona di Tokyo.

Annullata la Mezza Maratona di Roma

L’8 marzo la Mezza Maratona di Roma – una classica italiana – è stata annullata per problema collegato al Coronavirus in Italia.

13-15 marzo: Mondiali di Nanchino, in China.

15 marzo: maratona di Barcellona.

21-22 marzo: Coppa Europa di lanci a Leiria, in Portogallo.

29 marzo: maratona di Roma e Mondiali di mezza maratona a a Gdynia, in Polonia.

Aggiornamento Maratona di Roma – Annulata

A seguito dei problemi creati dal Coronavirus in Italia la gara podistica è stata annullata!

Aggiornamento Maratona di Milano- Annullata

5 aprile: Milano Marathon 2020- LA corsa è stata annullata a causa del coronavirus in Lomabrdia.

Mentre non si sa ancora nulla della Maratona di Parigi.

17 aprile: Diamond League a Doha (Qatar).

20 aprile: Maratona di Boston.

26 aprile: Maratona di Londra e Madrid.

2-3 maggio: Coppa del Mondo di marcia a Minsk, in Bielorussia.

10 maggio: Diamond League in Cina (città da definire).

16 maggio: Diamond League a Shangai (Cina).

24 maggio: Diamond League a Stoccolma, Svezia.

28 maggio: Diamond League a Napoli.

31 maggio: Diamond League a Rabat (Marocco)

6 giugno: Coppa Europera dei 1000 metri a Londra.

7 giugno: Diamons League a Stanford, USA.

13 giugno: Diamond League a Parigi.

20-21 giugno: Campionati Italiani Societari a Padova.

26-28 giugno: Campionati Italiani Assoluti a La Spezia.

4 luglio: Diamond League a Londra.

19 luglio: Diamond League a Monaco (Francia).

16 agosto: Diamond League a Gateshead, in Gran Bretagna.

20 agosto: Diamond League a Losanna.

25-30 agosto: Europei a Parigi.

4 settembre: Diamond League a Bruxelles.

11 settembre: Finale di Diamond League a Zurigo.

27 settembre: Maratona di Berlino.

11 ottobre: Maratona di Chicago.

25 ottobre: Maratona di Venezia.

1 novembre: Maratona di New York.

22 novembre: Maratona di Torino.

29 novembre: Maratona di Firenze.

13 dicembre: Europei cross a Dublino.

Gare pentathlon 2020

26 febbraio – 1 marzo: Coppa del Mondo al Cairo.

25- 29 marzo: Coppa del Mondo in Bulgaria, a Sofia.

29 aprile – 3 maggio: Coppa del Mondo a Budapest.

14-17 maggio: Coppa del Mondo a Seoul.

25-31 maggio: I mondiali a Xiamen, in Cina.

30 giugno – 5 luglio: Europei in Ungheria, a Budapest.

Eventi arrampicata sportiva 2020

20-27 marzo: Europei a Mosca.

3-4 aprile: Coppa del mondo (categoria boulder, tipo di roccia) a Meiringen in Svizzera.

17-19 aprile: Coppa del mondo (boulder + speed) a Wujiang, in Cina.

8-10 maggio: Coppa del mondo (stessa categoria) a Seoul, in Corea del Sud.

23-24 maggio: Coppa del mondo (boulder) a Monaco, in Germania.

12-14 giugno: Coppa del mondo per boulder e speed a Salt Lake City in USA.

25-28 giugno: Coppa del mondo (boulder e lead) a Innsbruck, in Austria.

2-4 luglio: Coppa del Mondo per le categorie lead e speed a Villars, in Svizzera.

11-13 luglio: Coppa del Mondo a Chamonix, in Francia (categorie lead e speed).

18-19 luglio: Coppa del Mondo in Francia, a Briancon.

23-31 agosto: Mondiali giovanili a Voronezh, in Russia.

9-11 ottobre: Coppa del mondo per lead e speed a Xiamen (Cina).

Eventi Judo 2020

21-23 febbraio: Grande Slam a Dusseldorf, in Germania.

8-9 marzo: Grand Prix a Rabat, in Marocco.

13-15 marzo: Grande Slam a Ekaterinburg, in Russia.

27-29 marzo: Grand Prix a Tbilisi in Georgia.

3-5 aprile: Grand Prix a Antalya, in Turchia.

1-3 maggio: Europei di Repubblica Ceca.

8-10 maggio: Grand Slam a Baku, in Azerbaijan.

28-30 maggio: Masters in Francia.

6-7 giugno: Campionati Italiani Assoluti a Reggio Calabria.

12-14 giugno: Grand Prix a Budapest.

2-5 luglio: Europei Cadetti a Riga, in Lettonia.

18-20 settembre: Grand Prix a Zagabria.

26-27 settembre: European Open a Roma.

2-4 ottobre: Grand Prix a Tashkent, in Uzbekistan.

11-13 ottobre: Grand Slam in Brasile.

22-24 ottobre: Grand Slam ad Abu Dhabi.

11-13 dicembre: Grand Slam a Tokyo.

Eventi boxe 2020

20-29 febbraio : annullate le qualificazioni a Wuhan per ovvi motivi di salute internazionale, la boxe riprende il proprio percorso di gare di qualificazione a Dakar, in Senegal. Solo per il torneo africano.

13-23 marzo: qualificazioni europee per le Olimpiadi 2020 a Londra.

26 marzo- 3 aprile: Qualificazioni Olimpiadi 2020, torneo americano a Buenos Aires.

13-24 maggio: Qualificazioni Olimpiadi 2020 – torneo mondiale a Parigi.

Eventi Taekwondo2020

22-23 febbraio: Slovenia Open a Lubiana.

29 febbraio – 1 marzo: German Open ad Amburgo.

8-9 marzo: Beirut Open in Libano.

14-15 marzo: Belgian Open a Lommel.

21-22 marzo: Spanish Open ad Alicante.

4-7 aprile: WTE Club Championship a Porec, in Croazia.

17-19 aprile: qualificazioni europee per le Olimpiadi a Milano.

15-17 maggio: Grecia Open a Chalkida, in Grecia.

30-31 maggio: Austrian Open a Innsbruck.

12-14 giugno: Algiers Open International ad Algeri, in Algeria.

12-13 settembre: Polish Open a Varsavia.

19-20 settembre: Albanian Open a Tirana.

26-27 settembre: Russian Open a Mosca e Tallin Open in Estonia.

10-11 ottobre: Riga Open in Lettonia.

22-24 ottobre: Coppa del Mondo a squadre a Wuxi, in Cina.

24-25 ottobre: Galeb Belgrade Trophy a Belgrado.

27-30 ottobre: Europei categorie olimpiche a Sarajevo, in Bosnia Erzegovina.

31 ottobre – 1 novembre: Bosnia Herzegovina open a Sarajevo.

7-8 novembre: Croatia Open in Zagabria.

14-15 novembre: French Open a Parigi.

28-29 novembre: Israel Open a Ramia.

17-19 dicembre: Grand Slam Champions Series a Wuxi, in Cina.

In più vi ricordiamo che ci sarà il Grand Prix Finale a Cancun, in Messico e in data da accertare.